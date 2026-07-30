Siffran avslöjar: Kärnkraftens boom hotas av gigantisk pengabrist

Den globala kärnkraften står inför ett växande finansieringsgap. För att nå regeringarnas mål om en mer än tredubblad kapacitet till 2050 måste de årliga investeringarna tredubblas till över 250 miljarder dollar per år, sammanlagt omkring 6 000 miljarder dollar fram till mitten av seklet.
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Det framgår av en ny rapport från branschorganisationen World Nuclear Association (WNA).
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Rapporten släpptes i onsdags, samtidigt som kärnkraften upplever en renässans i Europa och USA, driven av energisäkerhet och den snabbt stigande elförbrukningen från AI och datacenter.
Även Japan har gjort en helomvändning i sin kärnkraftspolitik efter Fukushima-katastrofen 2011, medan Kina och Indien planerar omfattande utbyggnader.
Kapitalet räcker – men flödar inte
Enligt Oilprice motsvarar de nödvändiga 250 miljarderna dollar per år ungefär tre gånger dagens investeringsnivå på cirka 75 miljarder dollar. Målet är att nå 1 446 GWe installerad kapacitet till 2050, mer än en tredubbling från dagens nivå.
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Problemet är enligt WNA inte brist på kapital i sig, utan att pengarna inte når fram i tillräcklig skala utanför Kina och ett fåtal andra marknader.
”Utmaningen är inte en brist på kapital. Utmaningen är att skapa det förtroende, den kapacitet och den investeringsarkitektur som gör att kapital kan flöda till kärnkraftsprojekt i stor skala”, säger WNA:s generaldirektör Sama Bilbao y León i organisationens pressmeddelande.
Sex villkor ska locka privat kapital
Investeringsbehovet omfattar hela sektorn, från gruvdrift och reaktorbygge till avveckling och slutförvar, och kräver betydande satsningar från både privata och offentliga källor, skriver branschens nyhetstjänst World Nuclear News.
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I sin nya Roadmap to Mainstream Finance pekar WNA ut sex villkor för att göra kärnkraft till en etablerad tillgångsklass: institutionellt stöd, standardiserade affärsmodeller, prissättbar risk och avkastning, marknadsersättningsramar, mogna leveranskedjor samt mekanismer för att föra projekt från utveckling till drift.
Organisationen jämför med hur havsbaserad vindkraft och LNG tidigare tagit steget till industriell skala när industri, stat och finanssektor enats om gemensamma ramverk.
EU:s andel och vägen framåt
För europeisk del är notan betydande. Enligt Montel beräknas EU:s andel av det globala investeringsbehovet uppgå till omkring 241 miljarder euro.
Kärnkraften står i dag för cirka 9 procent av världens elproduktion från 400 GWe i 31 länder.
Hela investeringsguiden lanseras vid World Nuclear Symposium i London den 9–11 september, där banker, utvecklingsbanker och investerare ska diskutera de kapitalflöden som krävs för den fortsatta utbyggnaden.