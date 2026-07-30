Siffran avslöjar: Kärnkraftens boom hotas av gigantisk pengabrist

Det framgår av en ny rapport från branschorganisationen World Nuclear Association (WNA).

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Rapporten släpptes i onsdags, samtidigt som kärnkraften upplever en renässans i Europa och USA, driven av energisäkerhet och den snabbt stigande elförbrukningen från AI och datacenter.

Även Japan har gjort en helomvändning i sin kärnkraftspolitik efter Fukushima-katastrofen 2011, medan Kina och Indien planerar omfattande utbyggnader.

Kapitalet räcker – men flödar inte

Enligt Oilprice motsvarar de nödvändiga 250 miljarderna dollar per år ungefär tre gånger dagens investeringsnivå på cirka 75 miljarder dollar. Målet är att nå 1 446 GWe installerad kapacitet till 2050, mer än en tredubbling från dagens nivå.

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Problemet är enligt WNA inte brist på kapital i sig, utan att pengarna inte når fram i tillräcklig skala utanför Kina och ett fåtal andra marknader.

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”Utmaningen är inte en brist på kapital. Utmaningen är att skapa det förtroende, den kapacitet och den investeringsarkitektur som gör att kapital kan flöda till kärnkraftsprojekt i stor skala”, säger WNA:s generaldirektör Sama Bilbao y León i organisationens pressmeddelande.