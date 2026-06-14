Spelbolagen gnuggar händerna – täljer guld på VM

Att spela på sport har länge varit populärt, men nu väntas det hela nå nya höjder.

Fotbolls-VM kan bli den största enskilda händelsen hittills för den globala spelindustrin, menar bedömare.

Efter en period av avtagande tillväxt hoppas spelbolagen att sommarens mästerskap ska locka både nya kunder och högre spelvolymer.

Tror på hög omsättning

VM har flera förutsättningar som väntas få fler att spela: ett utökat format med 48 lag, matcher under attraktiva tv-tider och ett spelschema som infaller under en period då det normalt finns färre stora idrottsevenemang.

Analysföretaget Eilers & Krejcik Gaming bedömer att omkring 4,4 miljarder dollar kommer att satsas via reglerade nätspelbolag i USA under turneringen.

Det är mer än en fördubbling jämfört med VM i Qatar 2022. Men globalt väntas omsättningen bli betydligt större, skriver The New York Times.

Exakta siffror är svåra att fastställa eftersom stora delar av marknaden fortfarande är oreglerad, men bedömare räknar med att de totala insatserna kan uppgå till tiotals miljarder dollar.

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