Allt fler väljer att spela på sport i USA som har legaliserat betting. Det kommer att märkas extra mycket under VM.
Spelbolagen gnuggar händerna – täljer guld på VM
Att spela på sport har länge varit populärt, men nu väntas det hela nå nya höjder.
Fotbolls-VM kan bli den största enskilda händelsen hittills för den globala spelindustrin, menar bedömare.
Efter en period av avtagande tillväxt hoppas spelbolagen att sommarens mästerskap ska locka både nya kunder och högre spelvolymer.
Tror på hög omsättning
VM har flera förutsättningar som väntas få fler att spela: ett utökat format med 48 lag, matcher under attraktiva tv-tider och ett spelschema som infaller under en period då det normalt finns färre stora idrottsevenemang.
Analysföretaget Eilers & Krejcik Gaming bedömer att omkring 4,4 miljarder dollar kommer att satsas via reglerade nätspelbolag i USA under turneringen.
Det är mer än en fördubbling jämfört med VM i Qatar 2022. Men globalt väntas omsättningen bli betydligt större, skriver The New York Times.
Exakta siffror är svåra att fastställa eftersom stora delar av marknaden fortfarande är oreglerad, men bedömare räknar med att de totala insatserna kan uppgå till tiotals miljarder dollar.
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Flera aktörer växer snabbt
För de ledande amerikanska spelbolagen kommer VM vid en viktig tidpunkt.
Marknadsledarna FanDuel och DraftKings möter växande konkurrens från så kallade prediktionsmarknader, där användare kan spekulera i allt från politiska val till sportresultat.
Dessa plattformar har vuxit snabbt och lockar en ny grupp kunder som tidigare inte använt traditionella spelbolag.
Samtidigt har de etablerade aktörerna minskat omfattningen av generösa bonuskampanjer som tidigare drev tillväxten men pressade lönsamheten.
Branschen söker därför nya sätt att attrahera kunder utan att öka marknadsföringskostnaderna alltför kraftigt.
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Mycket beror på USA
Även prediktionsmarknaderna satsar stort på VM.
Flera plattformar erbjuder hundratals olika spelmöjligheter kopplade till turneringen, från matchresultat till individuella spelarprestationer. Handelsvolymerna har stigit kraftigt det senaste året.
Spelbolagens förhoppningar är dock till stor del knutna till värdnationen USA:s prestationer.
Om det amerikanska landslaget tar sig långt i turneringen väntas publikintresset öka markant, vilket kan ge ytterligare skjuts åt spelandet.
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