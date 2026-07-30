Kina slår tillbaka: Hotar med motåtgärder efter robotförbud

Uppmaningen kom på torsdagen, bara dagar efter att den amerikanska telekommyndigheten FCC lagt till utländska humanoida robotar på en lista som begränsar importen till USA med hänvisning till cybersäkerhet.

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Beslutet pekar inte ut något specifikt land, och redan godkända modeller får fortsatt importeras.

”Skadar den ekonomiska stabiliteten”

Handelsministeriet menar att FCC upprepade gånger ignorerat Pekings återhållsamma linje och fortsätter att trappa upp restriktionerna mot kinesiska varor.

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Det ”skadar allvarligt den kinesisk-amerikanska ekonomiska och handelsmässiga stabiliteten”, enligt en CNBC-översättning av det kinesiska uttalandet.

Ministeriet uppmanade USA att riva upp beslutet och hotade med motåtgärder om så inte sker.