Kina kräver att USA drar tillbaka det nya importförbudet mot kinesiska robotar – annars väntar motåtgärder. Enligt Pekings handelsministerium skadar beslutet den ekonomiska relationen mellan länderna allvarligt.
Kina slår tillbaka: Hotar med motåtgärder efter robotförbud
Uppmaningen kom på torsdagen, bara dagar efter att den amerikanska telekommyndigheten FCC lagt till utländska humanoida robotar på en lista som begränsar importen till USA med hänvisning till cybersäkerhet.
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Beslutet pekar inte ut något specifikt land, och redan godkända modeller får fortsatt importeras.
”Skadar den ekonomiska stabiliteten”
Handelsministeriet menar att FCC upprepade gånger ignorerat Pekings återhållsamma linje och fortsätter att trappa upp restriktionerna mot kinesiska varor.
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Det ”skadar allvarligt den kinesisk-amerikanska ekonomiska och handelsmässiga stabiliteten”, enligt en CNBC-översättning av det kinesiska uttalandet.
Ministeriet uppmanade USA att riva upp beslutet och hotade med motåtgärder om så inte sker.
Sällsynta jordartsmetaller ett vapen
Marc Einstein, forskningschef på Counterpoint Research, säger till CNBC att beskedet är dåliga nyheter för de kinesiska robottillverkare som planerar börsnoteringar de kommande månaderna.
Enligt honom har Peking framför allt två kort att spela. Att ytterligare strypa försäljningen av sällsynta jordartsmetaller till amerikanska bolag, och att begränsa marknadstillträdet för amerikanska företag som Tesla och Nvidia.
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Kinesiska Agibot, Unitree och UBTech var förra året de tre största tillverkarna av humanoida robotar mätt i installerad marknadsandel, enligt Counterpoint. Teslas Optimus hamnade på femte plats.
Hongkongnoterade UBTech föll tillfälligt mer än sex procent i torsdagens morgonhandel, medan Unitree och Agibot har ansökt om att börsnoteras.
Toppmöte väntar i september
Utspelet kommer i ett känsligt läge. President Donald Trump väntas ta emot Kinas ledare Xi Jinping i september, samtidigt som spänningarna kring teknikkapplöpningen tilltagit. USA:s finansminister Scott Bessent har antytt att landet kan införa sanktioner mot Kina för stöld av AI-modeller.
Samtidigt signalerade Trump på torsdagen att USA kan komma att inta en mer försiktig hållning i fråga om AI-kontroller, för att behålla sitt tekniska försprång gentemot Kina.