Ny kabel till Danmark ska stärka elsystemet: “Gynnar inte svenskar”

08 apr.
2026

Sverige är kvar i eliten – men inte längre ohotat i toppen. (Foto: Getty Images / Kollage / Realtid)
Johan Colliander

De ålderstigna högspänningskablarna mellan Sverige och Danmark ska ersättas med en ny modern förbindelse. Men projektet möter hårt motstånd från både elmarknadsanalytiker och konsumentföreträdare som menar att det riskerar att höja elpriserna i Sverige.

Kablarna, som förbinder Lindome söder om Göteborg med Jylland i Danmark, beräknas nå sin tekniska livslängd i mitten av 2030-talet.

Den planerade ersättningsförbindelsen, Konti-Skan Connect, skulle öka överföringskapaciteten från nuvarande 715 megawatt till 1 000 megawatt.

Ska stärka elsystemet

Kostnaden beräknas till 6,5 miljarder kronor och ska delas lika mellan de två systemoperatörerna.

Svenska kraftnät betonar att projektet är nödvändigt för att upprätthålla driftsäkerheten. Men också för att stärka elsystemet i södra Sverige, ett av Europas största produktionsunderskottsområden.

Myndigheten hävdar också att en stärkt integration med Danmark är en förutsättning för elektrifieringen och tillväxten i regionen. Och att den ökade handelskapaciteten förväntas leda till mer stabila, inte högre elpriser.

Får kritik från experter

Elmarknadsanalytikern Mats Nilsson är av en annan uppfattning.

I en debattartikel i Second Opinion skriver han att uppgraderingen ”i första hand gynnar Danmark och det kontinentala elsystemet, medan svenska elkunder riskerar högre priser och ökad prisvolatilitet”.

Nilsson menar att det danska kraftsystemet, som är starkt väderberoende och tätt sammankopplat med kontinentens elmarknad, inte sprider prisernas stabilitet utan dess instabilitet när systemen kopplas ihop.

Ger positiva effekter menar Svenska kraftnät

Daniel Gustafsson, avdelningschef på Svenska kraftnät, tillbakavisar kritiken i en replik.

Han framhåller att kostnadsfördelningen, jämnt mellan länderna, bygger på att förbindelsen ger stora nyttovärden för båda parter, och att Svenska kraftnäts beräkningar visar att den svenska andelen av den totala nordiska nyttan uppgår till ungefär hälften.

”I andra gränsöverskridande investeringar, där våra beräkningar har pekat på en tydlig snedfördelning av nyttor, har kostnadsfördelningen blivit en annan”, skriver han.

Kabel till Finland är ett varnande exempel

Från konsumenthåll är motståndet mer kategoriskt.

I en debattartikel i Hallandsposten kräver företrädare för Villaägarna att regeringen stoppar kapacitetsutökningen.

De pekar på Aurora Line som ett varnande exempel, den kabel till norra Finland som togs i drift i november förra året och som, enligt artikelförfattarna, direkt ledde till kraftigt höjda elpriser i norra Sverige.

”Södra Sverige har redan ett stort produktionsunderskott, och ökad export innebär per definition att priserna kommer att stiga ytterligare”, skriver de.

Villaägarnas företrädare påminner om att regeringen stoppade det planerade kabelprojektet Hansa PowerBridge till Tyskland med hänvisning till risken för prishöjningar, och anser att samma logik bör gälla för Konti-Skan Connect.

