Spotifys AI gjorde bort sig – Lorde satte fingret på ett större problem

Spotifys nya AI‑funktion ”About the Song” ska ge lyssnare korta sammanfattningar av låtar och artister. Datan som sätter samman sammanfattningen hämtas från externa källor och genereras automatiskt.



Men sammanfattningarna riskerar att bli fel om datan inte stämmer. Detta blev tydligt i veckan när Spotifys AI‑funktion felaktigt påstod att ett bestämt scenmoment ingick i Lordes låt ”Current affairs”.



Uppgiften kom ursprungligen från en artikel i australiska ”The Music”, där recensenten blandat ihop två olika nummer, skriver DN. Felet fördes sedan vidare in i Spotifys AI‑sammanfattning och presenterades som fakta för lyssnarna.

Lorde reagerade öppet i sociala medier och kritiserade både felaktigheten och principen att en låt reduceras till en automatgenererad tolkning.

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Felen kan få konsekvenser för artisten

När en AI‑sammanfattning presenteras som fakta riskerar den att påverka hur lyssnare uppfattar ett verk, särskilt när informationen sprids brett och utan tydlig källhänvisning.



För en artist som Lorde handlar det inte bara om ett missförstånd, utan om hur hennes arbete representeras på världens största musikplattform.

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Frågan om ansvar för AI-genererade sammanfattningar är inte unik för Spotify. I veckan slog den tyska mediemyndigheten ZAK fast att Googles AI Overviews och Perplexity omfattas av tysk medielagstiftning.



Beslutet kom efter att en domstol i München bedömt att Google kan hållas direkt ansvarigt för felaktiga uppgifter som genererats av AI-funktionen, rapporterar Reuters.



Beslutet markerar att plattformar inte kan hänvisa till algoritmer när felaktigheter sprids. När en tjänst presenterar AI‑texter som en del av användarupplevelsen betraktas de som publicerat innehåll – och därmed som plattformens ansvar.

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Spotify tog bort sammanfattningen

Efter Lordes kritik tog Spotify bort den felaktiga sammanfattningen och beklagade misstaget. Men frågan är om det räcker framåt.



I takt med att AI‑genererade texter tar större plats på plattformar som Spotify ökar också risken för att felaktigheter passerar obemärkt.

Händelsen väcker en större fråga om ansvar. I takt med att AI-genererade sammanfattningar blir vanligare ökar också kraven på plattformarna att säkerställa att informationen är korrekt.



Frågan är om artister ska behöva upptäcka och rätta felen – eller om ansvaret i första hand ligger hos den som publicerar AI-innehållet.

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