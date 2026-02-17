Apple tar upp kampen med Spotify och Youtube

Satsningen kommer i ett läge där video snabbt håller på att omforma poddmarknaden. Enligt Edison Research tittar i dag 37 procent av alla över 12 år på videopoddar varje månad.

Apple tar upp kampen om videopoddarna

Med uppdateringen vill Apple ta igen försprånget som konkurrenter som YouTube, Spotify och numera även Netflix skaffat sig genom att satsa tungt på videoformatet.

I den nya versionen av Apple Podcasts kan användare sömlöst växla mellan att lyssna och titta på samma avsnitt, använda bild‑i‑bild‑läge och ladda ner videoinnehåll för offlinevisning.

Tekniskt innebär förändringen att Apple går över till HLS, företagets egen strömningsstandard som möjliggör adaptiv videouppspelning och dynamisk annonsering.

Dynamiska videoannonser ska stärka Apples poddaffär

Det öppnar för att poddskapare kan lägga in videobaserade annonser direkt i avsnitten. Apple tar inte betalt av kreatörer eller hostingbolag för distributionen.

Däremot kommer de att ta ut en avgift av annonsnätverk för visningsbaserade videoannonser.

Hårdare konkurrens när techjättarna satsar på videoformatet

Lanseringen sker samtidigt som konkurrensen hårdnar. YouTube uppger att över en miljard användare tittar på poddrelaterat videoinnehåll varje månad, och Spotify har investerat stort i egna videopoddar. Även Netflix har klivit in på området och producerar egna format.

Apple redovisar inte intäkter specifikt för Podcasts, men företagets tjänsteaffär omsatte 30 miljarder dollar senaste kvartalet.

I januari köpte Apple dessutom AI‑bolaget Q.ai, som enligt sin webbplats utvecklat ljudfokuserade AI‑verktyg – något som kan signalera ytterligare satsningar på området.

