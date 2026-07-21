Amerikanska småföretag som satsar på artificiell intelligens anställer fler, inte färre, medarbetare. Det var budskapet när fyra experter vittnade inför representanthusets småföretagsutskott i USA tidigare i veckan. De gav även rad konkreta råd om hur mindre bolag bör ta sig an tekniken.
AI får småföretag att växa – här är experternas råd
Enligt Jordan Crenshaw, vice vd vid den amerikanska handelskammarens teknikcenter, använde 58 procent av landets småföretag generativ AI förra året, en ökning från 40 procent 2024 och 23 procent 2023.
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Den mest slående siffran är dock att 82 procent av de småföretag som använder AI hade utökat sin personalstyrka det senaste året. skriver Forbes.
Företagen använder inte tekniken för att ersätta människor, utan för att låta de anställda fokusera på arbete som kräver omdöme och kreativitet, sa Crenshaw.
Börja smått
Ett återkommande råd från experterna som vittnade var att börja i det lilla. Utgå från det problem som stör mest i den dagliga verksamheten, sade France Hoang, grundare av AI-bolaget BoodleBox.
Han lyfte fram en kaffeföretagare i Detroit som med hjälp av AI kunnat prissätta sina produkter mer träffsäkert och stärka sin marknadsföring, med följden att snittordern steg från 38 till 47 dollar.
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Chike Aguh vid Kapor Center menade i sin tur att småföretag bör fokusera på det de i dag inte gör, men som skulle kunna öka försäljningen, snarare än att jaga uppgifter som kan automatiseras bort.
Många småföretag saknar exempelvis helt en webbplats eller marknadsföring, något AI kan råda bot på, sade han enligt Forbes. Han underströk också vikten av att välja rätt verktyg för uppgiften, ”det kan vara Claude, det kan vara ChatGPT”, och att investera i att utbilda personalen snarare än att byta ut den.
Ska förenkla tråkiga sysslor
Andra råd som lyftes var att använda AI för att effektivisera backoffice som bokföring och löner, att låta tekniken förenkla introduktionen av nyanställda, och att välja en säker plattform där bolaget vågar lägga in känsliga data.
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Experterna påpekade samtidigt att de mest avancerade verktygen ofta kostar pengar, och att en klyfta börjar öppna sig mellan de företag som betalar för premiumverktyg och de som nöjer sig med gratisalternativ.
Sverige ligger efter men ökar
I Sverige ser bilden delvis annorlunda ut. Enligt ny statistik från SCB använde 35 procent av företagen i Sverige AI under 2025, en ökning med 10 procentenheter jämfört med 2024.
Men adoptionen är ojämnt fördelad. Bland stora företag med minst 250 anställda använde 72 procent AI, medan andelen bland de små företagen stannade på 31 procent.
”Statistiken visar att stora företag har en bredare användning av AI än små företag. De stora företagen har också fler resurser”, säger Fredric Nyström, statistiker på SCB SCB.
Kontrasten är tydlig. Medan de amerikanska experterna beskriver hur småföretag växer och nyanställer med hjälp av AI, visar SCB:s siffror att det framför allt är de svenska storbolagen som driver utvecklingen, och att mindre företag riskerar att halka efter.
I ett internationellt perspektiv ligger svenska företag ändå långt fram. inom EU använde vart femte företag AI under 2025, och i Norden varierade andelen mellan 28,9 procent i Norge och 42,0 procent i Danmark, enligt SCB.