AI får småföretag att växa – här är experternas råd

Enligt Jordan Crenshaw, vice vd vid den amerikanska handelskammarens teknikcenter, använde 58 procent av landets småföretag generativ AI förra året, en ökning från 40 procent 2024 och 23 procent 2023.

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Den mest slående siffran är dock att 82 procent av de småföretag som använder AI hade utökat sin personalstyrka det senaste året. skriver Forbes.

Företagen använder inte tekniken för att ersätta människor, utan för att låta de anställda fokusera på arbete som kräver omdöme och kreativitet, sa Crenshaw.

Börja smått

Ett återkommande råd från experterna som vittnade var att börja i det lilla. Utgå från det problem som stör mest i den dagliga verksamheten, sade France Hoang, grundare av AI-bolaget BoodleBox.

Han lyfte fram en kaffeföretagare i Detroit som med hjälp av AI kunnat prissätta sina produkter mer träffsäkert och stärka sin marknadsföring, med följden att snittordern steg från 38 till 47 dollar.

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Chike Aguh vid Kapor Center menade i sin tur att småföretag bör fokusera på det de i dag inte gör, men som skulle kunna öka försäljningen, snarare än att jaga uppgifter som kan automatiseras bort.

Många småföretag saknar exempelvis helt en webbplats eller marknadsföring, något AI kan råda bot på, sade han enligt Forbes. Han underströk också vikten av att välja rätt verktyg för uppgiften, ”det kan vara Claude, det kan vara ChatGPT”, och att investera i att utbilda personalen snarare än att byta ut den.