Priset är ett område som Google vill konkurrera på med sina nya Gemini-modeller. Men konkurrensen börjar bli riktigt hård.
Google sätter in stöten – lanserar billiga AI-modeller
Google presenterade på tisdagen tre nya modeller i Gemini-serien i ett försök att stärka sin position på den snabbt växande AI-marknaden.
Lanseringen sker dagen före moderbolaget Alphabets kvartalsrapport och samtidigt som konkurrensen från både amerikanska och kinesiska AI-bolag hårdnar.
Den mest uppmärksammade nyheten är Gemini 3.5 Flash Cyber, en modell som är utvecklad för att identifiera och åtgärda sårbarheter i programvara.
Ska förbättra prestandan på flera områden
Modellen blir inledningsvis tillgänglig endast för myndigheter och utvalda samarbetspartner genom ett begränsat testprogram, skriver CNBC.
Syftet är att stärka Googles erbjudande inom cybersäkerhet, ett område där Anthropic har tagit en ledande position.
Google lanserar samtidigt Gemini 3.6 Flash, som enligt bolaget förbättrar prestandan inom programmering, multimodala uppgifter och kunskapsarbete.
Modellen använder upp till 17 procent färre så kallade token än sin föregångare, vilket sänker kostnaden för att köra AI-tjänster i stor skala.
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Vill erbjuda lägre kostnader
Den tredje modellen, Gemini 3.5 Flash-Lite, är den snabbaste och billigaste i 3.5-serien och är avsedd för enklare uppgifter och AI-agenter med höga volymer.
Lanseringen speglar Googles strategi att konkurrera med lägre kostnader och högre effektivitet snarare än enbart större modeller.
Bolaget försöker samtidigt minska avståndet till rivaler som OpenAI, Anthropic och kinesiska aktörer som Moonshot AI och Alibaba, som under den senaste tiden har lanserat nya modeller och lockat stort intresse.
Google uppges dessutom utveckla ett specialanpassat AI-chip som ska göra Gemini-modellerna betydligt mer energieffektiva och billigare att driva.
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