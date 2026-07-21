Google sätter in stöten – lanserar billiga AI-modeller

Google presenterade på tisdagen tre nya modeller i Gemini-serien i ett försök att stärka sin position på den snabbt växande AI-marknaden.

Lanseringen sker dagen före moderbolaget Alphabets kvartalsrapport och samtidigt som konkurrensen från både amerikanska och kinesiska AI-bolag hårdnar.

Den mest uppmärksammade nyheten är Gemini 3.5 Flash Cyber, en modell som är utvecklad för att identifiera och åtgärda sårbarheter i programvara.

Ska förbättra prestandan på flera områden

Modellen blir inledningsvis tillgänglig endast för myndigheter och utvalda samarbetspartner genom ett begränsat testprogram, skriver CNBC.

Syftet är att stärka Googles erbjudande inom cybersäkerhet, ett område där Anthropic har tagit en ledande position.

Google lanserar samtidigt Gemini 3.6 Flash, som enligt bolaget förbättrar prestandan inom programmering, multimodala uppgifter och kunskapsarbete.

Modellen använder upp till 17 procent färre så kallade token än sin föregångare, vilket sänker kostnaden för att köra AI-tjänster i stor skala.

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