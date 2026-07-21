Amerikaner stöttar förslag om att tvinga till sig AI-aktier

En majoritet av amerikanerna vill att staten ska ta kontroll över en stor del av AI-industrins värden, enligt en ny opinionsundersökning.

69 procent av de tillfrågade amerikanerna stöder ett förslag om att de största AI-bolagen ska tvingas överföra 50 procent av sina aktier till en statlig förmögenhetsfond.

Förslaget har lanserats av senatorn Bernie Sanders och presenterades i lagförslaget American AI Sovereign Wealth Fund Act i juni.

Ska mildra AI:s negativa effekter

Tanken är att fonden ska ge allmänheten del av de ekonomiska vinster som AI-utvecklingen väntas skapa, skriver Futurism.

Enligt Sanders skulle fonden finansieras genom en engångsöverföring av aktier från de största amerikanska AI-bolagen, däribland OpenAI och Anthropic.

Med dagens värderingar uppskattar han att fonden skulle få ett värde på omkring 7 000 miljarder dollar.

Pengarna är tänkta att användas för att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenser som AI kan få, exempelvis genom att kompensera för förlorade arbetstillfällen eller finansiera andra samhällsinsatser.

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