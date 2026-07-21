Bernie Sanders vill att aktier ska tas från AI-bolagen och läggas in i en förmögenhetsfond. Det förslaget får nu tummen upp från många amerikaner.
Amerikaner stöttar förslag om att tvinga till sig AI-aktier
En majoritet av amerikanerna vill att staten ska ta kontroll över en stor del av AI-industrins värden, enligt en ny opinionsundersökning.
69 procent av de tillfrågade amerikanerna stöder ett förslag om att de största AI-bolagen ska tvingas överföra 50 procent av sina aktier till en statlig förmögenhetsfond.
Förslaget har lanserats av senatorn Bernie Sanders och presenterades i lagförslaget American AI Sovereign Wealth Fund Act i juni.
Ska mildra AI:s negativa effekter
Tanken är att fonden ska ge allmänheten del av de ekonomiska vinster som AI-utvecklingen väntas skapa, skriver Futurism.
Enligt Sanders skulle fonden finansieras genom en engångsöverföring av aktier från de största amerikanska AI-bolagen, däribland OpenAI och Anthropic.
Med dagens värderingar uppskattar han att fonden skulle få ett värde på omkring 7 000 miljarder dollar.
Pengarna är tänkta att användas för att mildra de ekonomiska och sociala konsekvenser som AI kan få, exempelvis genom att kompensera för förlorade arbetstillfällen eller finansiera andra samhällsinsatser.
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Allt fler oroar sig över utvecklingen
Stödet för förslaget kvarstår även när respondenterna får veta att det kommer från Sanders. Då uppger 64 procent att de fortfarande är positiva.
Den breda uppslutningen speglar en växande oro kring AI:s utveckling.
Tidigare undersökningar har visat att många amerikaner är bekymrade över teknikens påverkan på arbetsmarknaden, energiförbrukningen och miljön.
Kritiker har också pekat på att AI-system tränas på upphovsrättsskyddat material utan tillstånd och att vissa AI-tjänster kan få negativa konsekvenser för användarnas psykiska hälsa.
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Finns kritiker
Samtidigt möter Sanders förslag kritik även från personer som vill se en hårdare reglering av AI-sektorn.
Motståndare varnar för att ett omfattande statligt ägande i AI-bolag kan skapa intressekonflikter, där regeringen får ekonomiska incitament att gynna företagen i stället för att reglera dem.
Benjamin Leff, vd på Verasights vd som ligger bakom undersökningen, menar att den visar ett brett folkligt stöd för ökad statlig insyn och kontroll över AI-industrin.
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