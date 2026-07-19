Rekordår för fusion – investeringarna skenar

Enligt FIA räknar omkring 71 procent av fusionsbolagen nu med att leverera kommersiell el till elnätet någon gång under 2030-talet, rapporterar Oilprice.com.

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Förtroendet har börjat omsättas i konkreta avtal om markval och elleveranser med techbolagen.

Bindande avtal med Microsoft

Tydligast är Helion Energy, som för tre år sedan tecknade ett elköpsavtal med Microsoft om minst 50 megawatt från ett kommersiellt fusionskraftverk till 2028.

Till skillnad från en avsiktsförklaring är avtalet bindande, och Helion riskerar ekonomiska sanktioner från Microsoft och nätpartnern Constellation Energy om tidsplanen spricker.

Bolaget, som backas tungt av OpenAI-chefen Sam Altman, tog i fjol in 465 miljoner dollar i en Series G-runda ledd av Thrive Capital. Värderingen landade på 15,5 miljarder dollar.

Anläggningen Orion byggs i Malaga i delstaten Washington, strategiskt placerad nära Columbiafloden för att kunna mata Microsofts molninfrastruktur.

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MIT-avknoppningen Commonwealth Fusion Systems tog i augusti 2025 in 863 miljoner dollar och närmar sig tre miljarder dollar i total finansiering.

Bland investerarna finns Nvidia, Google, Bill Gates Breakthrough Energy Ventures och Stanley Druckenmiller. Bolagets kraftverk ARC i Virginia ska ge omkring 400 megawatt i början av 2030-talet, motsvarande el till cirka 150 000 hushåll.