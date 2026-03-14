Solpanelernas mörka baksida – världen hotas av växande avfallsberg

Utan storskalig återvinningsinfrastruktur kan den gröna energirevolutionen lämna ett giftigt arv efter sig.

Indien befinner sig mitt i en solenergiexplosion.

På drygt ett decennium har landet klättrat till en tredjeplats globalt, och solkraft står nu för över 20 procent av landets installerade energikapacitet.

Subventionerade solpaneler pryder tak i städer, byar och ökenlandskap och nära 2,4 miljoner hushåll har anslutit sig till ett statligt stödprogram, enligt BBC.

Men baksidan av den soliga framgångssagan börjar nu skymta.

De första storskaliga solparker som byggdes i mitten av 2010-talet börjar närma sig slutet av sin 25-åriga livslängd. Och Indien saknar varken nationell budget eller industriell kapacitet för att hantera det avfall som väntar.

Avfallsberg på väg

Landets solpanelsavfall uppgick till uppskattningsvis 100 000 ton år 2023, en till synes hanterbar siffra. Men enligt tankesmedjan Council on Energy, Environment and Water (CEEW) kan volymen stiga till 600 000 ton redan 2030. Till 2047 kan det vara över 11 miljoner ton, rapporterar Interesting Engineering.

Den gröna revolutionen har en baksida. (Foto: Michael Sohn /AP/TT)

För att hantera dessa mängder krävs ett nationellt nätverk av omkring 300 återvinningsanläggningar och investeringar på 478 miljoner dollar under de kommande två decennierna.

”Den verkliga avfallsvågen kommer om 10 till 15 år”, säger Rohit Pahwa på energibolaget Targray till BBC.

Problemet är inte unikt för Indien.

Globalt väntas solpanelsavfallet uppgå till hela 88 miljoner ton år 2050, enligt uppgifter som återges av Oilprice.com.

Kina, som dominerar världens solpanelstillverkning med en marknadsandel på över 90 procent för centrala produktionssegment, räknar med nära en miljon ton avfall redan till 2030.

Peking har satt upp målet att återvinna 250 000 ton paneler till 2027 och 1,5 miljoner ton till 2030.