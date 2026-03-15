Färdigladdat: Åttonde största biltillverkaren slutar med elbilar

Analyserna pekar på att försäljningen av elbilar kommer att bromsa in 2025. För tillverkade som fortfarande ligger efter i tävlingen tycks det vara en signal på att satsa på det man är bäst på.

Världens åttonde största biltillverkare, japanska Honda, meddelar att produktionen av elbilar läggs på is.

Hondas exit – ett spel med framtiden

Den japanska biljätten Honda skrotar nu sina mest lovande elbilsprojekt, däribland den helt egna satsningen ”Honda 0” och samarbetet med GM kring modellen Prologue.

Officiellt skyller bolaget beslutet på amerikanska tullar och mördande kinesisk konkurrens, men bakom reträtten anas en djupare identitetskris för den anrika motortillverkaren, skriver Techchrunch.

”Den här veckan skrotade Honda sina torftiga, och ärligt talat föga lovande, elbilsprojekt. Den lilla motivation som bolaget haft att utmana på elbilsmarknaden tycks nu vara helt borta, och därmed även chansen att överleva den våg av disruptiv förändring som just nu sveper över industrin”, skriver tidningen.

Genom att backa från elbilsscenen riskerar Honda att hamna hopplöst på efterkälke inom de två viktigaste skiftena i branschens historia: övergången till elektriska drivlinor och utvecklingen av mjukvarudefinierade fordon.

Tappar inom elbilar

Medan utmanare som Tesla, Rivian och BYD vinner mark med trådlösa uppdateringar och avancerad teknik, verkar Honda klamra sig fast vid en affärsmodell byggd kring förbränningsmotorn.

Analytiker varnar för att Honda underskattar komplexiteten i skiftet. Att betrakta elbilen som en traditionell bil där man bara byter ut drivlinan leder till tunga och ineffektiva produkter som inte kan konkurrera prismässigt.

Konsekvenserna syns redan tydligt i Kina. Där har Honda förlorat sin konkurrenskraft mot lokala aktörer, vilket bidrog till en massiv förlust på närmare 16 miljarder dollar under fjolåret.

Utan en livskraftig elbilsvision hotas nu bolagets relevans på den globala marknaden.

