Svenska upptäckten – ett viktigt vapen för Kina

Det var den svenska kemisten Lars Fredrik Nilson som år 1879 först bekräftade existensen av skandium.

Idag är metallen en bärande pelare i modern flyg- och rymdteknik, men produktionen kontrolleras nästan helt av Kina, rapporterar Dagens PS.

Den särställningen har Kina nyligen använt för att utöva påtryckningar mot omvärlden under det upptrappade handelskriget med USA.

Outnyttjade resurser ska ge oberoende från Kina

Trots att Sverige har stora outnyttjade reserver sker ingen kommersiell brytning här. Samtidigt använder Peking metallen som ett strategiskt handelsvapen mot väst.

Enligt branschbedömare lär det dock dröja innan svensk produktion är ett faktum.

”Många sällsynta jordartsmetaller upptäcktes faktiskt i Sverige under 1700- och 1800-talet”, skriver Dagens PS, men vägen till färdig gruva är lång och snårig.

Svenska fyndigheter

Hoppet står nu till fyndigheter som Norra Kärr och Per Geijer.

Men för att svenskt skandium ska bli verklighet kan Sverige dock behöva ta ett kontroversiellt steg: att först börja bryta uran.

EU ser dock med tillförsikt på potentialen och ”har stora förhoppningar om att Sverige ska bli unionens egna leverantör av kritiska råvaror”.

