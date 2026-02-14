14 feb. 2026

Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats

När det ska byggas förnybar energi kan plats bli ett problem. (Foto: Rafiq Maqbool / AP /TT)
Johan Colliander
Uppdaterad: 14 feb. 2026Publicerad: 14 feb. 2026

Världens energiomställning kräver enorma landarealer för sol- och vindkraft. Men kampen om marken hårdnar, från astronomers kamp för mörka himlar i Chile till lantbrukares protester i Europa och USA.

Den globala övergången till förnybar energi är avgörande för att begränsa uppvärmningen till under två grader, men storskaliga sol- och vindprojekt skapar växande konflikter om mark, ekosystem och lokalsamhällen.

Missa inte: Förnybar el tar över – hotar ekonomin för fossilt. Realtid

I Chile stoppades nyligen ett gigantiskt förnybartprojekt efter protester från astronomer som ville skydda Atacama-öknens unika mörka himlar, skriver The Guardian.

Projektet, som skulle producera grön vätgas och ammoniak, planerades på nästan 3 000 hektar mark bara fem kilometer från European Southern Observatory.

Studier visade att anläggningen skulle öka ljusföroreningarna vid teleskopet med minst 35 procent, skriver Oilprice.com.

Ljusföroreningar hotar biologisk mångfald

Ljusföroreningar kan framstå som ett mindre miljöproblem, men konsekvenserna är allvarliga.

Vindkraft behöver utrymme, frågan är om det alltid finns. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Enligt World Economic Forum stör ljusföroreningar fladdermöss, flyttfåglar och insekter, vilket urholkar den biologiska mångfalden.

Dessutom påverkas människors hälsa och naturliga dygnsrytm, samtidigt som energi och pengar slösas bort.

Läs även: Förnybart tar ledningen i EU – i Sverige bromsar omställningen. Realtid

Men förnybar energi måste placeras någonstans. I Europa menar WWF att problemet inte primärt handlar om brist på mark, utan om hur markanvändningen planeras och styrs.

I en analys publicerad av See News, baserad på studier i Rumänien, Bulgarien och Ungern, visar WWF att betydande markområden förblir lämpliga för förnybar energi även efter att miljömässiga, kulturella och bebyggelsemässiga begränsningar tillämpats.

Jordbruksmark i fokus för konflikter

Problemet är att mycket av denna lågkonfliktmark överlappar med jordbruksmark, särskilt i platta och öppna landskap.

Missa inte: Fossilbränsle nödvändig krycka för AI:s framfart? Dagens PS

I Bulgarien har utbyggnaden av förnybar energi på jordbruksmark redan lett till omfattande protester, domstolsbeslut som stärker skyddet av åkermark och kommunalt motstånd, skriver WWF i sin analys.

En ny vetenskaplig studie publicerad i Communications Earth & Environment kvantifierar markbehovet för framtida energisystem i västra USA.

Kräver mer mark än vanligt

Forskarna finner att ett scenario med hög andel förnybar energi kräver 30 procent mer mark än ett business-as-usual-scenario fram till 2050. Totalt handlar det om cirka 25 000 kvadratkilometer, en yta större än Skåne och Halland tillsammans.

Läs även: Förnybart är nu störst – räcker det för att rädda världen? Realtid

Ännu mer oroväckande är att 75 procent av denna utveckling förväntas ske inom tio kilometer från naturområden, enligt studien.

Dessutom sammanfaller nästan hälften av de planerade projekten med så kallade missgynnade samhällen, områden som redan bär en oproportionerligt stor miljöbörda.

Kina siktar på rymden

En radikalt annorlunda lösning utvecklas i Kina.

Landet planerar att bygga en kilometer bred solcellsanläggning i omloppsbana 36 000 kilometer ovanför jorden.

Missa inte: Förnybar el ritar om hela energisystemet – betydligt billigare. Dagens PS

På denna höjd, bortom atmosfäriska störningar som väder och dag-natt-cykler, beräknas anläggningen kunna samla solenergi mer än tio gånger effektivare än markbaserade system, rapporterar Sustainability Magazine. Energin skulle sedan omvandlas till mikrovågor och sändas ned till en markstation.

Projektet har jämförts med Manhattan-projektet för energisektorn.

Enligt Long Lehao, seniorforskare vid Chinese Academy of Engineering, är det lika betydelsefullt som att flytta tre versioner av den enorma kinesiska ravindammen till en geostationär omloppsbana.

Kompromisser krävs

Tillbaka på jorden krävs kompromisser.

Som nobelpristagaren i astrofysik Reinhard Genzel sa till forskarna bakom det chilenska projektet:

”Vad sägs om att flytta det 50 kilometer? Vi säger inte att ni ska försvinna. Vi säger bara: snälla gör det inte precis här.”

Forskningen i Nature-studien visar att vissa kombinationer av nya begränsningar, som att undvika naturområden, jordbruksmark och missgynnade samhällen samtidigt,kan göra det omöjligt att uppnå förnybarhetsmålen i delar av västra USA, särskilt i Kalifornien.

WWF:s slutsats för Europa är tydlig: ”Utrymme är inte Europas begränsning. Den verkliga begränsningen är om vi är villiga att gå bortom nuvarande planeringsmetoder och behandla innovation inom markanvändning som en central pelare i energiomställningen.”

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

