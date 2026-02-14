Forskare slår larm: Omställningen till förnybar energi får inte plats

Den globala övergången till förnybar energi är avgörande för att begränsa uppvärmningen till under två grader, men storskaliga sol- och vindprojekt skapar växande konflikter om mark, ekosystem och lokalsamhällen.

I Chile stoppades nyligen ett gigantiskt förnybartprojekt efter protester från astronomer som ville skydda Atacama-öknens unika mörka himlar, skriver The Guardian.

Projektet, som skulle producera grön vätgas och ammoniak, planerades på nästan 3 000 hektar mark bara fem kilometer från European Southern Observatory.

Studier visade att anläggningen skulle öka ljusföroreningarna vid teleskopet med minst 35 procent, skriver Oilprice.com.

Ljusföroreningar hotar biologisk mångfald

Ljusföroreningar kan framstå som ett mindre miljöproblem, men konsekvenserna är allvarliga.

Vindkraft behöver utrymme, frågan är om det alltid finns. (Foto: Helena Landstedt/TT)

Enligt World Economic Forum stör ljusföroreningar fladdermöss, flyttfåglar och insekter, vilket urholkar den biologiska mångfalden.

Dessutom påverkas människors hälsa och naturliga dygnsrytm, samtidigt som energi och pengar slösas bort.

Men förnybar energi måste placeras någonstans. I Europa menar WWF att problemet inte primärt handlar om brist på mark, utan om hur markanvändningen planeras och styrs.

I en analys publicerad av See News, baserad på studier i Rumänien, Bulgarien och Ungern, visar WWF att betydande markområden förblir lämpliga för förnybar energi även efter att miljömässiga, kulturella och bebyggelsemässiga begränsningar tillämpats.