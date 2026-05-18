Solpaneler hetare än någonsin – priset kan stiga i sommar

Efterfrågan på solpaneler har tagit fart i spåren av konflikten i Mellanöstern.

I Storbritannien har det totala installerade solkraftsutrymmet ökat med 11 procent jämfört med förra året, och i mars 2026 registrerades 27 000 nya installationer, den högsta siffran sedan 2012, skriver BBC.

Hos solinstallationsföretaget MyPower i Gloucestershire har försäljningen ökat med 65 procent sedan kriget mot Iran bröt ut.

”Nu handlar det om pengar. Kunderna vill kontrollera sina långsiktiga elkostnader”, säger grundaren Ben Harrison till BBC.

Övriga Europa är också intresserade

Trenden är densamma på kontinenten. Solenergi spar Europa mer än 100 miljoner euro per dag sedan mars genom att minska beroendet av importerad gas, enligt en analys från SolarPower Europe skriver Euronews.

Om energipriserna förblir höga till följd av Irans grepp om Hormuzssundet kan besparingarna nå 67,5 miljarder euro vid årets slut.