Intresset för solpaneler ökar kraftigt i Europa till följd av Irankriget och stigande energipriser, men samtidigt varnar experter för att priserna kan stiga med upp till 20 procent under sommaren.
Solpaneler hetare än någonsin – priset kan stiga i sommar
Efterfrågan på solpaneler har tagit fart i spåren av konflikten i Mellanöstern.
I Storbritannien har det totala installerade solkraftsutrymmet ökat med 11 procent jämfört med förra året, och i mars 2026 registrerades 27 000 nya installationer, den högsta siffran sedan 2012, skriver BBC.
Hos solinstallationsföretaget MyPower i Gloucestershire har försäljningen ökat med 65 procent sedan kriget mot Iran bröt ut.
”Nu handlar det om pengar. Kunderna vill kontrollera sina långsiktiga elkostnader”, säger grundaren Ben Harrison till BBC.
Övriga Europa är också intresserade
Trenden är densamma på kontinenten. Solenergi spar Europa mer än 100 miljoner euro per dag sedan mars genom att minska beroendet av importerad gas, enligt en analys från SolarPower Europe skriver Euronews.
Om energipriserna förblir höga till följd av Irans grepp om Hormuzssundet kan besparingarna nå 67,5 miljarder euro vid årets slut.
Kinesiska skattereformer slår mot marknaden
Samtidigt hotar ett par faktorer att driva upp priserna på själva panelerna.
Kina dominerar tillverkningen och står för 98 procent av EU:s solpanelsimporter.
Men från den 1 april 2026 avskaffades den nio procent höga exportmomsrabatt som kinesiska tillverkare tidigare gynnades av, en reform som enligt den gröna techstartupens 1KOMMA5°:s analytiker Jannik Schall väntas höja modulpriserna med omkring 10 procent, skriver Euronews.
Dessutom har råvarupriserna skenat. Silver, som utgör upp till 30 procent av en solcells kostnader, har stigit med över 150 procent sedan inledningen av 2026. Sammantaget räknar 1KOMMA5° med att komponentpriserna kan öka med 15–20 procent, med genomslag för konsumenter redan i sommar.
Trots det är solpanelerna fortfarande omkring 50 procent billigare än 2023.
Tyskland leder – Sverige ett av två EU-länder utan regler
Inom segmentet plug-in-paneler, små enheter som monteras på balkonger och kopplas in i vanliga eluttag, är Tyskland överlägset störst i Europa med uppemot fyra miljoner system i bruk, enligt SolarPower Europe.
Avskaffad moms och förenklad byråkrati har pressat priserna, och en enklare modell kostar nu från omkring 200 euro.
Tekniken är nu laglig i 25 av EU:s 27 medlemsländer. Sverige och Ungern utgör undantagen. Storbritannien är senast ut att öppna upp, med planer på att sälja instickspaneler via lågpriskedjor som Lidl och Amazon, uppger BBC.
”Irankriget har visat att satsningen på ren energi är avgörande för vår energisäkerhet”, säger den brittiske energiministern Ed Miliband enligt BBC.