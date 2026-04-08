Solpaneler exploderar i Tyskland – Europa försöker hänga med

Enligt en rapport från SolarPower Europe finns uppemot fyra miljoner system i bruk i landet, även om bara drygt 780 000 är formellt registrerade, skriver Strategic Energy.

Tillväxten har drivits av en kombination av statliga incitament och förenklad byråkrati.

Tyska hushåll som matar in överskottsel i nätet får en fast ersättning per kilowattimme, och sedan 2024 har hyresgäster och bostadsrättsinnehavare rätt att själva installera panelerna utan att anlita fackpersonal.

Avskaffad moms på plug-in-paneler har också bidragit till att pressa priserna, som halverats de senaste åren, en enklare panelmodell kostar nu från omkring 200 euro, skriver Euronews.

Batterilagring växer

Parallellt med panelerna växer marknaden för småskaliga batterilager.

Antalet små batterier under två kilowattimmars kapacitet mångdubblades mellan 2023 och 2024 i Tyskland.

Paket med panel och batteri kostar under 1 000 euro och kan täcka upp till en fjärdedel av ett hushålls årliga elbehov.