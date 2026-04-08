Tyskland har cementerat sin position som Europas överlägset största marknad för så kallad plug-in-paneler, små solpaneler som kan monteras på balkonger, terrasser och fasader och kopplas in direkt i ett vanligt eluttag.
Solpaneler exploderar i Tyskland – Europa försöker hänga med
Enligt en rapport från SolarPower Europe finns uppemot fyra miljoner system i bruk i landet, även om bara drygt 780 000 är formellt registrerade, skriver Strategic Energy.
Tillväxten har drivits av en kombination av statliga incitament och förenklad byråkrati.
Tyska hushåll som matar in överskottsel i nätet får en fast ersättning per kilowattimme, och sedan 2024 har hyresgäster och bostadsrättsinnehavare rätt att själva installera panelerna utan att anlita fackpersonal.
Avskaffad moms på plug-in-paneler har också bidragit till att pressa priserna, som halverats de senaste åren, en enklare panelmodell kostar nu från omkring 200 euro, skriver Euronews.
Batterilagring växer
Parallellt med panelerna växer marknaden för småskaliga batterilager.
Antalet små batterier under två kilowattimmars kapacitet mångdubblades mellan 2023 och 2024 i Tyskland.
Paket med panel och batteri kostar under 1 000 euro och kan täcka upp till en fjärdedel av ett hushålls årliga elbehov.
Krisen i Iran leder till ökat intresse
Intresset har ökat ytterligare som en konsekvens av kriget mot Iran och de höga energipriser som följt av Irans kontroll över Hormuzssundet, genom vilket omkring en femtedel av världens oljeförsörjning passerar.
En analys från SolarPower Europe visar att solenergi sparat Europa mer än 100 miljoner euro per dag sedan mars genom att minska beroendet av importerad gas, skriver Euronews.
Resten av Europa vill ta efter Tyskland
Resten av Europa försöker nu ta efter den tyska modellen. Plug-in-paneler är numera lagligt i 25 av EU:s 27 medlemsländer, undantagen är Sverige och Ungern.
Belgien legaliserade tekniken i april 2025, och i Spanien har företaget Tornasol Energy utrustat mer än 5 000 hem med solpaket sedan starten.
Storbritannien är senast ut med att öppna dörren för teknikn. Regeringen meddelade nyligen att instickspaneler snart ska säljas hos lågpriskedjor som Lidl och Amazon, enligt BBC.
Energiminister Ed Miliband säer att Irankriget visat att satsningen på ren energi är ”avgörande för vår energisäkerhet”.
Enligt beräkningar kan plug-in-paneler täcka upp till två procent av Tysklands elbehov till 2045, då landet ska ha uppnått klimatneutralitet.