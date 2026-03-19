I februari inleddes en företagsrekonstruktion för Sesol, som drabbats hårt av den vikande privatmarknaden för solenergi.

Trots förhoppningar om en vändning meddelade Soltech Energy på tisdagen att rekonstruktionen avbryts och att en konkursansökan har lämnats in. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Efter en genomgång av Sesols finansiella och operativa förutsättningar gör styrelsen bedömningen att det saknas tillräckliga förutsättningar för en lyckad rekonstruktion”, skriver Soltech.

Sesol, som tidigare omsatte miljarder kronor och hade över 700 anställda, hade vid rekonstruktionens inledning i februari omkring 250 anställda kvar, enligt Elinstallatören.

Redan i februari 2024 varslades 230 personer, varav majoriteten var yrkesarbetare, skriver Byggnadsarbetaren.

Nordic Capitals investering rasar

Soltech Energy köpte Sesol från Nordic Capital under hösten 2025 för 117 miljoner kronor i nyemitterade aktier, vilket gav riskkapitalbolaget omkring 30 procents ägande.

Parallellt genomförde Soltech en företrädesemission som inbringade 335 miljoner kronor, där Nordic Capital tecknade sin andel om cirka 100 miljoner kronor och ställde upp som garant för ytterligare 50 miljoner.

Investeringen har dock tappat kraftigt i värde.

Nordic Capitals ägarpost hade per den 5 mars minskat med över 64 procent till ett värde av 43,7 miljoner kronor, skriver Placera.

Soltechs aktie har sedan dess fortsatt att falla och är ned 43 procent sedan årsskiftet.