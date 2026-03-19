Solcellsinstallatören Sesol har försatts i konkurs efter en misslyckad företagsrekonstruktion. Beslutet kommer bara månader efter att moderbolaget Soltech Energy förvärvade bolaget från Nordic Capital.
Solcellsbolag i konkurs – månader efter förvärv
I februari inleddes en företagsrekonstruktion för Sesol, som drabbats hårt av den vikande privatmarknaden för solenergi.
Trots förhoppningar om en vändning meddelade Soltech Energy på tisdagen att rekonstruktionen avbryts och att en konkursansökan har lämnats in. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Efter en genomgång av Sesols finansiella och operativa förutsättningar gör styrelsen bedömningen att det saknas tillräckliga förutsättningar för en lyckad rekonstruktion”, skriver Soltech.
Sesol, som tidigare omsatte miljarder kronor och hade över 700 anställda, hade vid rekonstruktionens inledning i februari omkring 250 anställda kvar, enligt Elinstallatören.
Redan i februari 2024 varslades 230 personer, varav majoriteten var yrkesarbetare, skriver Byggnadsarbetaren.
Nordic Capitals investering rasar
Soltech Energy köpte Sesol från Nordic Capital under hösten 2025 för 117 miljoner kronor i nyemitterade aktier, vilket gav riskkapitalbolaget omkring 30 procents ägande.
Parallellt genomförde Soltech en företrädesemission som inbringade 335 miljoner kronor, där Nordic Capital tecknade sin andel om cirka 100 miljoner kronor och ställde upp som garant för ytterligare 50 miljoner.
Investeringen har dock tappat kraftigt i värde.
Nordic Capitals ägarpost hade per den 5 mars minskat med över 64 procent till ett värde av 43,7 miljoner kronor, skriver Placera.
Soltechs aktie har sedan dess fortsatt att falla och är ned 43 procent sedan årsskiftet.
Konkursvåg i solbranschen
Sesols konkurs är del av en bredare kris i solcellsbranschen.
Under 2025 gick 196 solcellsinstallatörer i konkurs, en ökning med 33 procent jämfört med 147 konkurser året innan, enligt siffror från sol- och batterisajten Laddtorsk.
Bakom konkursvågen ligger en kombination av höjda räntor, fallande elpriser och en mättad marknad.
Efterfrågan på nya solcellsanläggningar föll med 61 procent under 2024, och nyinstallationerna 2025 låg på ungefär samma nivå som 2021, skriver Affärsvärlden.
Regeringen sänkte dessutom subventionerna för solceller från 20 till 15 procent sommaren 2025, och under 2026 försvann skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el.
Under årets första två månader har dock takten avtagit något, med 19 konkurser jämfört med 39 under samma period förra året.
Omvärldsoron förvärrar läget
Under den senaste månaden har Soltech försökt vända utvecklingen genom kostnadsanpassningar, organisationsförändringar och omförhandlade avtal, men åtgärderna har inte räckt.
Soltech-koncernens vd Patrik Hahne pekar på att marknadsläget förvärrats ytterligare.
”Omvärldshändelser har snabbt påverkat hushållens investeringsvilja. Den dämpade efterfrågan har begränsat möjligheterna för Sesol att återhämta sig”, säger Hahne till Elinstallatören.
Sesol är inte det enda krisande bolaget i Soltech-koncernen. Även systerbolaget Sesol AS i Norge och svenska Soldags AB, med ett 40-tal anställda, har försatts i konkurs. Koncernen har dessutom inlett en översyn av sin verksamhet i Nederländerna.
En konkursförvaltare ska nu utses för att gå igenom Sesols tillgångar och skulder