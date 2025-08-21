Realtid
Slut på jättelönerna – Meta inför anställningsstopp

meta
Mark Zuckerberg har siktet inställt på att vara ledande i AI-kapplöpningen, vilket har gjort att han har öppnat plånboken rejält. (Foto: Jeff Chiu/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Metas höga löner till de allra bästa AI-ingenjörerna började få investerare att skruva på sig. Nu gör företaget en tvärbromsning.

När Mark Zuckerberg insåg att Meta hade halkat efter i det stentuffa AI-racet tog han till drastiska metoder.

Han började kontakta några av de allra mest välrenommerade forskarna och ingenjörerna i Silicon Valley och erbjöd dem ofta astronomiska summor pengar.

Det gick så långt att investerare började oroa sig för hur lönecheckarna påverkade företaget – och nu har Meta infört ett anställningsstopp på sin AI-avdelning, skriver Wall Street Journal.

Uppgått till hundratals miljoner dollar

Det nya stoppet gäller både externa rekryteringar och interna förflyttningar mellan team inom divisionen. Undantag kan göras, men då krävs godkännande från bolagets högste AI-chef Alexandr Wang.

Han var själv en av de som värvades tidigare i år genom att Meta köpte en betydande ägarandel i hans företag Scale AI för 14 miljarder dollar.

AI-konkurrensen kommer också från andra länder som Taiwan, där utvecklingen går allt snabbare. (Foto: ChiangYing-ying/AP/TT).
Meta har under 2025 varit den mest aggressiva aktören i den pågående talangjakten inom AI och har erbjudit forskare kompensationspaket på upp till hundratals miljoner dollar.

Lockat över rivaler

Företaget har också använt så kallade omvända uppköp, där hela team eller ledande personer från startups lockas över.

Det hela utmynnade i en intensiv rekryteringsperiod som på kort tid lockat över 50 forskare och ingenjörer från konkurrenter som OpenAI, Google Deepmind, Apple, Anthropic och Elon Musks xAI.

Nu är det tänkt att AI-forskarna på företaget ska samlas under namnet Meta Superintelligence Labs, en satsning som speglar Mark Zuckerbergs ambition att utveckla system som kan överträffa människans kognitiva förmåga.

Fick dålig kritik

Omorganiseringen innebär också att teamet AGI Foundations, som ansvarade för utvecklingen av språkmodellerna Llama, har upplösts.

Den senaste versionen av modellen fick ett svalare mottagande än väntat och utlöste intern kritik. Flera medarbetare från gruppen har lämnat bolaget i samband med att deras aktieprogram nyligen infriades.

Metas expansiva strategi har fått investerare att ifrågasätta kostnadsnivån. Den snabba ökningen av aktiebaserad ersättning till nyckelpersoner inom AI ses som en risk för aktieägarnas avkastning.

