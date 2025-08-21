Slut på jättelönerna – Meta inför anställningsstopp

När Mark Zuckerberg insåg att Meta hade halkat efter i det stentuffa AI-racet tog han till drastiska metoder.

Han började kontakta några av de allra mest välrenommerade forskarna och ingenjörerna i Silicon Valley och erbjöd dem ofta astronomiska summor pengar.

Det gick så långt att investerare började oroa sig för hur lönecheckarna påverkade företaget – och nu har Meta infört ett anställningsstopp på sin AI-avdelning, skriver Wall Street Journal.

Uppgått till hundratals miljoner dollar

Det nya stoppet gäller både externa rekryteringar och interna förflyttningar mellan team inom divisionen. Undantag kan göras, men då krävs godkännande från bolagets högste AI-chef Alexandr Wang.

Han var själv en av de som värvades tidigare i år genom att Meta köpte en betydande ägarandel i hans företag Scale AI för 14 miljarder dollar.

AI-konkurrensen kommer också från andra länder som Taiwan, där utvecklingen går allt snabbare. (Foto: ChiangYing-ying/AP/TT).

Meta har under 2025 varit den mest aggressiva aktören i den pågående talangjakten inom AI och har erbjudit forskare kompensationspaket på upp till hundratals miljoner dollar.

