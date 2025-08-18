Den som anställdes tidigt på en framgångsrik startup brukar också bli väldigt rik. Men techbolagens nya taktik förändrar spelplanen i Silicon Valley.
Ny trend: Startup-anställda snuvas på belöningen
Att arbeta på en startup, särskilt i den amerikanska techbranschen, kan vara mycket krävande. Ofta är gränsen mellan arbetstid och fritid rejält suddig, och det kan bli många sena nätter.
Ändå har många anställda drömt om en sådan roll – inte minst eftersom det kan leda till en stor belöning senare.
Men det kan nu förändras. De stora techbolagen väljer nämligen allt oftare att enbart plocka cheferna i stället för att köpa upp hela företaget, skriver Wall Street Journal.
Lönerna på höga nivåer
De största techbolagen i världen befinner sig just nu i en intensiv kamp om AI-kompetens. Där använder man okonventionella metoder för att säkra de mest eftertraktade forskarna och entreprenörerna.
Trenden driver upp lönerna till rekordnivåer, men riskerar samtidigt att underminera den startupkultur som Silicon Valley länge byggt sin styrka på.
Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet har de senaste åren i allt större utsträckning tagit till det som kallas reverse acquihires.
Bra lösning för storföretagen
I stället för att köpa hela startups lockar de till sig nyckelpersoner, ofta grundare och ledande forskare, samtidigt som de licensierar teknik från bolagen.
Metas värvning av Scale AI-grundaren Alexandr Wang är ett sådant exempel.
Kvar blir företag som tömts på sitt intellektuella kapital och som antingen tvingas omdefiniera sin verksamhet eller säljas vidare.
Affärerna är attraktiva för de stora aktörerna. Processen går snabbt, kräver ingen integration av hela bolag och undviker ofta regulatorisk granskning i en tid när antitrustmyndigheter håller Big Tech under uppsikt.
Vinsten kan utebli
De ledande forskarna och entreprenörerna på startups få ersättningar som liknar idrottsstjärnors kontrakt, med löften om miljardbelopp i kompensation.
Men för övriga anställda i dessa bolag blir utfallet betydligt mindre fördelaktigt.
Medarbetare som satsat på optioner och förväntat sig höga avkastningar vid en traditionell uppköpsaffär riskerar att bli snuvade på sina vinster.
Kan förändra kulturen
När Google nyligen tog över det mesta av personalen från AI-startupen Windsurf i en affär värd drygt två miljarder dollar försvann möjligheten till en mer lukrativ affär som tidigare diskuterats med OpenAI, skriver Reuters.
Kritiker varnar för att trenden kan förändra dynamiken i Silicon Valley. Startup-ekosystemet har alltid vilat på att anställda tar stora risker i utbyte mot potentialen att bli delägare i nästa stora framgångssaga.
Startups blir mindre attraktivt
Om chansen till sådana belöningar minskar kan fler välja att gå direkt till storbolagen i stället för att pröva lyckan i en osäker startup.
”Om du trodde att du hade en del i ett företag men du i själva verket inte hade det förlorar du förtroendet”, säger Jon Sakoda, grundare av riskkapitalbolaget Decibel.
