Ny trend: Startup-anställda snuvas på belöningen

Att arbeta på en startup, särskilt i den amerikanska techbranschen, kan vara mycket krävande. Ofta är gränsen mellan arbetstid och fritid rejält suddig, och det kan bli många sena nätter.

Ändå har många anställda drömt om en sådan roll – inte minst eftersom det kan leda till en stor belöning senare.

Men det kan nu förändras. De stora techbolagen väljer nämligen allt oftare att enbart plocka cheferna i stället för att köpa upp hela företaget, skriver Wall Street Journal.

Lönerna på höga nivåer

De största techbolagen i världen befinner sig just nu i en intensiv kamp om AI-kompetens. Där använder man okonventionella metoder för att säkra de mest eftertraktade forskarna och entreprenörerna.

Trenden driver upp lönerna till rekordnivåer, men riskerar samtidigt att underminera den startupkultur som Silicon Valley länge byggt sin styrka på.

Just nu arbetar många anställda långa timmar på AI-startups i hopp om en ekonomisk kompensation i framtiden. (Foto: Jae C. Hong/AP/TT).

Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet har de senaste åren i allt större utsträckning tagit till det som kallas reverse acquihires.

