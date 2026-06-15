Skrämde Putin: Samma AI ska nu övervaka 1,4 miljarder kineser

Som Realtid tidigare rapporterat stängde Ryssland nyligen ned delar av ett särskilt skyddssystem kring presidenten, efter att avancerad AI-baserad underrättelseteknik visat hur stora kameranätverk kan vändas mot de regimer som installerat dem.

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Beslutet ska ha utlösts av händelser i Iran, där israelisk underrättelsetjänst enligt Financial Times använt material från trafik- och övervakningskameror för att kartlägga rörelsemönster och identifiera mål.

Israeliska bolag bakom tekniken

Enligt tekniksajten CTech går det nu att sätta namn på flera av bolagen bakom tekniken. Ett av dem, Airis, har rest 60 miljoner dollar från investerare som PSG Equity och TLV Partners och bygger AI-system som kombinerar trafikkameror, drönare och kroppsburna kameror till en samlad underrättelsebild.

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Bolaget är grundat av veteraner från Israels underrättelse- och försvarsekosystem och har redan använts i statliga sammanhang samt ingår i ett teknikprogram hos USA:s armé.

Ett annat Tel Aviv-baserat bolag, Conntour, grundat 2024 och uppbackat av bland andra General Catalyst och Y Combinator, erbjuder en kompletterande lösning där användare kan söka i videonätverk med naturligt språk efter specifika objekt, personer eller beteenden utan att förlita sig på fördefinierade kategorier.