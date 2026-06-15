Skrämde Putin: Samma AI ska nu övervaka 1,4 miljarder kineser

Den AI-teknik som fick Kreml att tillfälligt koppla bort delar av Vladimir Putins personliga övervakningssystem är ingen isolerad militär hemlighet. Bakom genombrottet står en grupp israeliska startupbolag, och samtidigt rullar Kina ut motsvarande teknik i världens största kameranätverk.
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Som Realtid tidigare rapporterat stängde Ryssland nyligen ned delar av ett särskilt skyddssystem kring presidenten, efter att avancerad AI-baserad underrättelseteknik visat hur stora kameranätverk kan vändas mot de regimer som installerat dem.
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Beslutet ska ha utlösts av händelser i Iran, där israelisk underrättelsetjänst enligt Financial Times använt material från trafik- och övervakningskameror för att kartlägga rörelsemönster och identifiera mål.
Israeliska bolag bakom tekniken
Enligt tekniksajten CTech går det nu att sätta namn på flera av bolagen bakom tekniken. Ett av dem, Airis, har rest 60 miljoner dollar från investerare som PSG Equity och TLV Partners och bygger AI-system som kombinerar trafikkameror, drönare och kroppsburna kameror till en samlad underrättelsebild.
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Bolaget är grundat av veteraner från Israels underrättelse- och försvarsekosystem och har redan använts i statliga sammanhang samt ingår i ett teknikprogram hos USA:s armé.
Ett annat Tel Aviv-baserat bolag, Conntour, grundat 2024 och uppbackat av bland andra General Catalyst och Y Combinator, erbjuder en kompletterande lösning där användare kan söka i videonätverk med naturligt språk efter specifika objekt, personer eller beteenden utan att förlita sig på fördefinierade kategorier.
Säker händelser och inte bara ansikten
Det är just den förmågan, att söka efter händelseförlopp och beteenden i stället för bara ansikten, som oroar säkerhetsmyndigheter.
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Ryska tjänstemän befarade, med hänvisning till FT-rapporten, att system byggda för att övervaka den egna befolkningen själva kunde vändas till verktyg för utländska underrättelseoperationer, vilket fick ingenjörer att tillfälligt koppla bort och isolera delar av Putins kameranätverk från internet.
Kina går åt motsatt håll
Samtidigt går utvecklingen åt motsatt håll i Kina. Enligt Financial genomför landet nu sin största modernisering på flera år av sitt övervakningsnät.
Lokala myndigheter över hela landet rullar ut nya AI-system som integrerar avancerat datorseende och stora språkmodeller direkt i kameror och edge-enheter, vilket gör att polis kan söka i videoarkiv med naturligt språk och få prediktiva insikter om folkmassors rörelser och misstänkt aktivitet.
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Nya kameror från Hikvision och Huawei bär halvledare som är tillräckligt kraftfulla för att köra modellerna lokalt, och Hikvisions senaste produkter låter operatörer söka i material med fraser som ”en kvinna med röd hatt”.
En expert som FT talat med pekar på systemens växande förmåga att ”förutsäga potentiell oro”, vilket understryker förskjutningen mot mer proaktiv övervakning.
Samma teknik som tvingade Kreml att dra ur sladden byggs alltså samtidigt in i statlig massövervakning.