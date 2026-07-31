OpenAI sänker priserna – fler kan följa efter

OpenAI sänker priserna på flera av sina AI-modeller i ett nytt steg i den hårdnande konkurrensen på marknaden för generativ artificiell intelligens.

Beskedet kommer samtidigt som teknikbolagen i allt högre grad försöker visa att AI kan leverera större värde till lägre kostnad för företagskunder.

Prissänkningarna gäller modellerna GPT-5.6 Luna och GPT-5.6 Terra. Kostnaden för att använda Luna sänks med 80 procent, medan Terra blir 20 procent billigare.

Ska vara billigare

De lägre priserna omfattar även användning via tjänsterna Codex och ChatGPT Work.

OpenAI uppger att prissänkningarna möjliggjorts genom effektiviseringar i både modellerna och den underliggande infrastrukturen, skriver Business Insider.

Bolaget lyfter fram förbättringar i hur beräkningar utförs, hur modellerna kopplas till externa verktyg och hur systemet hanterar kontext och minne.

Syftet är att minska mängden datorkraft som krävs för varje uppgift och därmed sänka kostnaderna.

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Den mest avancerade modellen i GPT-5.6-serien, Sol, omfattas däremot inte av de nya priserna.

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