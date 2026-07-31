Effektivare och billigare. Så beskriver OpenAI sina uppdaterade AI-modeller och väljer därför att sänka priserna.
OpenAI sänker priserna – fler kan följa efter
OpenAI sänker priserna på flera av sina AI-modeller i ett nytt steg i den hårdnande konkurrensen på marknaden för generativ artificiell intelligens.
Beskedet kommer samtidigt som teknikbolagen i allt högre grad försöker visa att AI kan leverera större värde till lägre kostnad för företagskunder.
Prissänkningarna gäller modellerna GPT-5.6 Luna och GPT-5.6 Terra. Kostnaden för att använda Luna sänks med 80 procent, medan Terra blir 20 procent billigare.
Ska vara billigare
De lägre priserna omfattar även användning via tjänsterna Codex och ChatGPT Work.
OpenAI uppger att prissänkningarna möjliggjorts genom effektiviseringar i både modellerna och den underliggande infrastrukturen, skriver Business Insider.
Bolaget lyfter fram förbättringar i hur beräkningar utförs, hur modellerna kopplas till externa verktyg och hur systemet hanterar kontext och minne.
Syftet är att minska mängden datorkraft som krävs för varje uppgift och därmed sänka kostnaderna.
Den mest avancerade modellen i GPT-5.6-serien, Sol, omfattas däremot inte av de nya priserna.
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Tuffare konkurrens
Utvecklingen speglar en bredare förändring inom AI-industrin. Efter flera år då fokus legat på att utveckla allt kraftfullare modeller riktas nu allt större uppmärksamhet mot kostnadseffektivitet.
Företagskunder har blivit mer försiktiga med sina AI-investeringar och ställer högre krav på att tekniken ska ge tydlig avkastning i förhållande till användningskostnaden.
Samtidigt hårdnar konkurrensen mellan de ledande AI-bolagen.
Öppna modeller från nya aktörer har ökat pressen på företag som OpenAI, samtidigt som konkurrenter som Google, Microsoft och Anthropic satsar på att förbättra både prestanda och prisbild.
Microsoft har nyligen betonat kostnadseffektivitet som en central del av sin AI-strategi, medan Google lyft fram den lägre driftskostnaden för sina modeller.
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Mer flexibel prissättning
Samtidigt experimenterar flera bolag med olika prismodeller där abonnemang kombineras med användningsbaserad debitering.
Branschanalytiker bedömer att utvecklingen markerar ett skifte där AI-leverantörer blir mer flexibla i sin prissättning.
Företagskunder väntas därmed få ett starkare förhandlingsläge än tidigare, då priserna på avancerade AI-tjänster ofta varit svåra att påverka.
Priskonkurrensen väntas dessutom fortsätta i takt med att fler aktörer lanserar nya modeller och investerar i effektivare infrastruktur.
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