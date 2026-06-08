Putins panik – tvingades stänga av övervakningskamera

Ryssland har tillfälligt stängt delar av ett särskilt övervakningssystem som används för att skydda president Vladimir Putin och hans närmaste krets.

Beslutet fattades efter att avancerad AI-baserad underrättelseteknik visat hur stora nätverk av övervakningskameror kan vändas mot de regimer som installerat dem.

Enligt uppgifter till Financial Times genomförde ryska säkerhetstjänster en rigorös genomgång av systemet och kopplade bort det helt från internet innan det åter togs i drift.

Läs mer: Ryssland avslöjat av 17-åring, miljonbonusar och en Trump som vägrar. Dagens PS

Kunde kartlägga rörelsemönster

Åtgärden ska ha utlösts av händelser i Iran, där israelisk underrättelsetjänst enligt tidningen använde material från trafik- och övervakningskameror för att kartlägga rörelsemönster och identifiera högt uppsatta mål.

Utvecklingen visar en ny generation AI-verktyg som kan analysera enorma mängder videodata på kort tid.

Till skillnad från äldre system, som främst kunde söka efter ansikten, registreringsskyltar eller specifika objekt, kan de nya modellerna söka efter beteenden och händelseförlopp med hjälp av naturligt språk.

ANNONS

Läs mer: Putin konfiskerar 64 miljarder från oligark. Dagens PS