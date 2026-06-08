Det blir allt lättare att kartlägga motståndare genom övervakningskameror. Det fick Vladimir Putin att börja svettas rejält.
Putins panik – tvingades stänga av övervakningskamera
Ryssland har tillfälligt stängt delar av ett särskilt övervakningssystem som används för att skydda president Vladimir Putin och hans närmaste krets.
Beslutet fattades efter att avancerad AI-baserad underrättelseteknik visat hur stora nätverk av övervakningskameror kan vändas mot de regimer som installerat dem.
Enligt uppgifter till Financial Times genomförde ryska säkerhetstjänster en rigorös genomgång av systemet och kopplade bort det helt från internet innan det åter togs i drift.
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Kunde kartlägga rörelsemönster
Åtgärden ska ha utlösts av händelser i Iran, där israelisk underrättelsetjänst enligt tidningen använde material från trafik- och övervakningskameror för att kartlägga rörelsemönster och identifiera högt uppsatta mål.
Utvecklingen visar en ny generation AI-verktyg som kan analysera enorma mängder videodata på kort tid.
Till skillnad från äldre system, som främst kunde söka efter ansikten, registreringsskyltar eller specifika objekt, kan de nya modellerna söka efter beteenden och händelseförlopp med hjälp av naturligt språk.
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Oron har vuxit
Tekniken gör det möjligt att exempelvis leta efter personer som byter kläder flera gånger under en dag, fordon som uppträder ovanligt ofta på samma plats eller individer som möts och överlämnar föremål.
Genom att kombinera videomaterial med andra datakällor, som sociala medier, mobilinformation och annan underrättelseinhämtning, kan säkerhetstjänster skapa detaljerade profiler över personers rörelser och kontakter.
Oro över tekniken sprider sig nu bland säkerhetsmyndigheter i flera länder.
Redan bekymrade sedan tidigare
Ryssland har sedan tidigare varit bekymrat över att ukrainska underrättelsetjänster lyckats få tillgång till trafikkameror och annan digital infrastruktur.
Samtidigt investerar både Kina och västländer i nya AI-baserade övervakningssystem som kan tolka och analysera videoströmmar i realtid.
Experter varnar dock för att tekniken inte är ofelbar.
Trots omfattande resurser och avancerade analysverktyg har flera underrättelseoperationer misslyckats när målen använt enkla motåtgärder som analoga kommunikationsmetoder eller undvikit digital spårning.
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