Basketstjärnan LeBron James stämmer det amerikanska AI-bolaget PlayVision efter att företaget använt en AI-genererad version av hans utseende och röst i en reklamfilm utan hans tillstånd.

I en stämningsansökan till en federal domstol i New York anklagar James företaget och dess två grundare, Anish Gupta och Marc Zoghby, för att olovligen ha utnyttjat hans namn och image för att marknadsföra bettingappen Bron.

Reklamfilmen, som publicerades tidigare i november, föreställde en digital kopia av basketspelaren i ett omklädningsrum.

Fick snabbt många visningar

Figuren bar en matchtröja med James smeknamn Bron och hans klassiska nummer 23. Även spelarens tatueringar och röst hade återskapats med hjälp av AI, skriver CNBC.

I filmen syntes den digitala versionen av James använda appen för att titta på olika spelalternativ inom NBA.

Enligt stämningsansökan fick filmen omkring en miljon visningar på plattformen X inom ett dygn.

James hävdar att bolaget medvetet försökte skapa kontrovers för att få uppmärksamhet och locka användare till sin tjänst.

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Hans juridiska ombud menar att reklamfilmen riskerade att ge konsumenter intrycket att basketstjärnan stod bakom eller hade någon koppling till verksamheten.

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