Brottsmisstankar skakar Skatteverkets ledning

Beslutet fattades den 27 oktober och gäller misstänkt brottslig hantering av sekretessklassade personuppgifter om riskkapitalisten Ola Nordquist, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt polisanmälan ska de tre cheferna ha delat känsliga personuppgifter om Nordquist på Skatteverkets öppna webbplats och intranät mellan den 5 och 19 juni i år. Förundersökningen inleddes efter en anmälan från Nordquists juridiska ombud, advokat Johan Eriksson.

”Vi har inte delgivits misstanke och kan därför inte kommentera detta”, säger Katrin Westling Palm till DN.

Omfattande tvist om 100 miljoner

Bakgrunden är en långvarig skattetvist mellan Nordquist och Skatteverket som pågått sedan 2021 och rör cirka 100 miljoner kronor.

Nordquist, tidigare Nordenchef för det brittiska riskkapitalbolaget Permira som är delägare i Klarna, flyttade till Storbritannien 2021 på grund av vad han ansåg vara oförutsägbar beskattning.

Nordquist försökte i 18 månader få svar från Skatteverket om hur han skulle deklarera på rätt sätt, men fick inget besked. Han valde då att själv betala både bolagsskatt, löneskatt och kupongskatt. Totalt 125 procent av sina inkomster.

I somras avslöjade Aftonbladet uppgifter om tvisten.

Skatteverket gick därefter ut på sin webbplats och intranät för att försvara sig. Det var dessa texter som sedermera plockades ner efter ett par dagar och som nu ligger till grund för brottsutredningen.