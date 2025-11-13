Kammaråklagare Alexandra Bittner har inlett förundersökning mot Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och två andra chefer på myndigheten, misstänkta för brott mot tystnadsplikten.
Brottsmisstankar skakar Skatteverkets ledning
Beslutet fattades den 27 oktober och gäller misstänkt brottslig hantering av sekretessklassade personuppgifter om riskkapitalisten Ola Nordquist, rapporterar Dagens Nyheter.
Enligt polisanmälan ska de tre cheferna ha delat känsliga personuppgifter om Nordquist på Skatteverkets öppna webbplats och intranät mellan den 5 och 19 juni i år. Förundersökningen inleddes efter en anmälan från Nordquists juridiska ombud, advokat Johan Eriksson.
”Vi har inte delgivits misstanke och kan därför inte kommentera detta”, säger Katrin Westling Palm till DN.
Omfattande tvist om 100 miljoner
Bakgrunden är en långvarig skattetvist mellan Nordquist och Skatteverket som pågått sedan 2021 och rör cirka 100 miljoner kronor.
Nordquist, tidigare Nordenchef för det brittiska riskkapitalbolaget Permira som är delägare i Klarna, flyttade till Storbritannien 2021 på grund av vad han ansåg vara oförutsägbar beskattning.
Nordquist försökte i 18 månader få svar från Skatteverket om hur han skulle deklarera på rätt sätt, men fick inget besked. Han valde då att själv betala både bolagsskatt, löneskatt och kupongskatt. Totalt 125 procent av sina inkomster.
I somras avslöjade Aftonbladet uppgifter om tvisten.
Skatteverket gick därefter ut på sin webbplats och intranät för att försvara sig. Det var dessa texter som sedermera plockades ner efter ett par dagar och som nu ligger till grund för brottsutredningen.
Koordinering med regeringen
DN har tagit del av sms-konversationer som visar att generaldirektör Westling Palm koordinerade med Carolina Lindholm, statssekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson (M), inför publiceringen av texterna.
Statssekreteraren berömde generaldirektörens hantering med stjärn- och blomemojier.
”För en enskild i process med Skatteverket är det förfärande att se de här sms:en. Det blir tydligt att man inte bara har Skatteverket emot sig utan hela staten, inklusive Regeringskansliet”, säger Johan Eriksson till DN.
Fler brottsmisstankar mot Skatteverket
Parallellt utreds Skatteverket även för tjänstefel och dataintrång.
Detta efter att 89 anställda varit inloggade i Nordquists akter utan att ha koppling till ärendet. Kriminologiprofessorn Leif GW Persson har beskrivit situationen som ”Kalle Anka-artig”.
Tvisten har även lett till att Kronofogden nu kräver pengar av staten efter att Skatteverket vägrat följa en dom från förvaltningsrätten om återbetalning av 13 miljoner kronor plus ränta till Nordquist.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
