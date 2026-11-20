Den som vill spela de senaste titlarna, som det hajpade GTA VI, behöver en spelkonsol. Det märks nu i intresset på secondhand-sajter.
GTA VI får försäljningen av spelkonsoler att rusa – men priset är också högre
Försäljningen av begagnade spelkonsoler har ökat kraftigt inför lanseringen av Grand Theft Auto VI.
På Tradera har försäljningen av konsoler som kan köra det efterlängtade spelet stigit med 175 procent jämfört med motsvarande period i fjol.
Samtidigt har priserna på begagnade konsoler skjutit i höjden.
Betydligt fler sökningar
Under perioden 16 oktober till 15 november såldes betydligt fler Playstation 5- och Xbox Series-konsoler än under samma period 2025, skriver Tradera i ett pressmeddelande.
Försäljningen av Playstation 5 ökade med 138 procent, medan Xbox Series X och S tillsammans noterade en uppgång på 160 procent.
Även sökintresset har ökat markant. Andelen sökningar på PS5 steg med 112 procent jämfört med samma period förra året. Sökningarna på GTA ökade samtidigt med 108 procent.
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Störst prisökning på PS5
För den äldre Playstation 4, som inte är kompatibel med det nya spelet, var ökningen betydligt mer begränsad och uppgick till 9 procent.
Men det ökade intresset har också fått genomslag på andrahandspriserna. Medianpriset för en begagnad Playstation 5 har stigit från 4 500 kronor till 6 738 kronor på ett år.
Det motsvarar en prisökning på 50 procent. Bara under de senaste tre månaderna har medianpriset ökat med 23 procent.
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GTA tros ha påverkat
Även Xbox-konsolerna har blivit betydligt dyrare. Xbox Series X har stigit med 69 procent i pris på ett år, medan Series S har ökat med 51 procent.
”Det som sticker ut är att konsolerna inte bara säljer mer, utan också blir betydligt dyrare. Vi är vana vid att elektronik tappar i värde, men här ser vi motsatsen. GTA VI har sannolikt bidragit till det ökade intresset, även om andra faktorer också påverkar priserna”, säger Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
Enligt Tradera har försäljningsökningen dessutom varit större än den normala uppgången inför julhandeln. Sedan mitten av augusti har konsolförsäljningen ökat med 83 procent, jämfört med 26 procent under motsvarande period i fjol.
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