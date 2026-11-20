Försäljningen av begagnade spelkonsoler har ökat kraftigt inför lanseringen av Grand Theft Auto VI.

På Tradera har försäljningen av konsoler som kan köra det efterlängtade spelet stigit med 175 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Samtidigt har priserna på begagnade konsoler skjutit i höjden.

Betydligt fler sökningar

Under perioden 16 oktober till 15 november såldes betydligt fler Playstation 5- och Xbox Series-konsoler än under samma period 2025, skriver Tradera i ett pressmeddelande.

Försäljningen av Playstation 5 ökade med 138 procent, medan Xbox Series X och S tillsammans noterade en uppgång på 160 procent.

Även sökintresset har ökat markant. Andelen sökningar på PS5 steg med 112 procent jämfört med samma period förra året. Sökningarna på GTA ökade samtidigt med 108 procent.

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