Signal har meddelat att appen inför spärrar mot de AI-agenter som Apple och Google har byggt in i sina mobila operativsystem. Det handlar om assistenter som kan ”se” vad som visas på skärmen. De kringgår därmed den totalsträckskryptering som Signal är känt för.

Missa inte: Google Maps får en egen resehjärna – AI-nyheten finns nu i Sverige. Realtid

Meddelandena är krypterade på vägen mellan avsändare och mottagare. Men när de väl visas i appen kan en AI-assistent med skärmåtkomst läsa och spara dem.

”Integritet är vårt uppdrag. Det är därför vi finns, och vi gör allt vi kan för att skydda den”, skriver Signals president Meredith Whittaker i ett blogginlägg.

Olika lösningar för iPhone och Android

På iPhone med iOS 27 blockerar Signal nu skärmdumpar i appen för att stoppa Siri AI, Apples nya AI-version av röstassistenten. Från version 8.37 är den nya inställningen ”Block Siri AI” påslagen som standard, enligt Make Tech Easier.

Läs även: Fällan vid dödsfall: Så stängs dina anhöriga ute från allt. Dagens PS

På Android går det inte att lita på att appen upptäcker skärmdumpsförsök på alla tillverkares telefoner. Där känner Signal i stället av när en AI-assistent, till exempel Googles Gemini, försöker läsa skärmen. Då slås appens skärmsäkerhet på automatiskt.

ANNONS

Användare kan stänga av skyddet. Signal varnar dock för att det kan göra både deras egna och deras kontakters meddelanden åtkomliga för AI-agenterna.