Signal blockerar nu skärmdumpar för att hindra Apples och Googles AI-assistenter från att läsa användarnas chattar. Men bolaget medger själv att skyddet har luckor.
Signal stänger ute Siri och Gemini – ”existentiellt hot”
Signal har meddelat att appen inför spärrar mot de AI-agenter som Apple och Google har byggt in i sina mobila operativsystem. Det handlar om assistenter som kan ”se” vad som visas på skärmen. De kringgår därmed den totalsträckskryptering som Signal är känt för.
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Meddelandena är krypterade på vägen mellan avsändare och mottagare. Men när de väl visas i appen kan en AI-assistent med skärmåtkomst läsa och spara dem.
”Integritet är vårt uppdrag. Det är därför vi finns, och vi gör allt vi kan för att skydda den”, skriver Signals president Meredith Whittaker i ett blogginlägg.
Olika lösningar för iPhone och Android
På iPhone med iOS 27 blockerar Signal nu skärmdumpar i appen för att stoppa Siri AI, Apples nya AI-version av röstassistenten. Från version 8.37 är den nya inställningen ”Block Siri AI” påslagen som standard, enligt Make Tech Easier.
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På Android går det inte att lita på att appen upptäcker skärmdumpsförsök på alla tillverkares telefoner. Där känner Signal i stället av när en AI-assistent, till exempel Googles Gemini, försöker läsa skärmen. Då slås appens skärmsäkerhet på automatiskt.
Användare kan stänga av skyddet. Signal varnar dock för att det kan göra både deras egna och deras kontakters meddelanden åtkomliga för AI-agenterna.
Macen förblir oskyddad
Signals ingenjörer har lagt månader på att kartlägga hur AI-systemen kommer åt appdata, rapporterar Bleeping Computer. Ändå beskriver Signal skyddet som ofullständigt.
På macOS kan Signal inte blockera skärmdumpar på ett tillförlitligt sätt. Bolaget uppmanar därför Mac-användare att själva lägga till appen i listan över undantagna appar under Siri i systeminställningarna. Signal kallar Apples verktyg för skärmskydd på Mac för ett minfält av förbryllande beslut.
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Spärren stoppar inte heller AI-agenter som når innehåll på andra sätt, till exempel genom filsystemet. Signal pekar också ut Metas agent Muse, som utnyttjar telefonens tillgänglighetsinställningar.
”Det här är ett existentiellt hot mot Signal”, skriver Whittaker, enligt The Next Web.
Signal har gjort ett liknande drag tidigare. Förra året började appen blockera skärmdumpar på Windows 11 för att stänga ute Microsofts omdiskuterade funktion Recall.
Ställer tre krav på techjättarna
Signal menar att Apple, Google och Microsoft gör operativsystemen allt mer fientliga mot integritet, och ställer tre krav. Det första är ett enkelt, väldokumenterat sätt för utvecklare att stänga ute AI-agenterna. Det ska gälla allt från skärmläsning och filåtkomst till notiser. Det andra kravet är bättre dokumentation av hur agenterna samlar in och behandlar data. Det tredje är verktyg som hindrar tredjepartsagenter från att använda tillgänglighetsbehörigheter.
Samtidigt säger sig Signal vara försiktigt optimistiskt om att Apple och Google är beredda att diskutera frågan.
Signal är inte ensamt om kritiken. Den digitala rättighetsorganisationen EFF välkomnade i oktober att Apple infört en inställning för att undanta enskilda appar från Siri AI. Organisationen påpekade samtidigt att Googles motsvarande kontroller fortfarande är svåra att förstå.
Gemini under huven
Konflikten blir extra tydlig eftersom Apples nya Siri bygger på Googles AI-modeller. Apple betalar Google miljardbelopp för en specialversion av Gemini.
Det är inte första gången Signal ställer sig emot krav på åtkomst. Förra året hotade bolaget att lämna Sverige om regeringens förslag om datalagring går igenom. Förslaget skulle enligt Signal tvinga fram tekniska bakdörrar för polisen och Säpo.