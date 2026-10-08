Microsoft har satt pris på en bärbar dator byggd för att köra AI-modeller utan molnet. Techjättarna driver på trenden, men för de flesta användare är molnet fortfarande det enklaste valet.
Microsoft vill att du kör AI hemma – men det är inte för alla
Microsoft presenterade i onsdags pris för Surface Laptop Ultra, en bärbar dator som ska låta användare köra AI-modeller direkt på maskinen i stället för via molntjänster.
Datorn kostar från 2 599 dollar, motsvarande drygt 24 000 kronor, och drivs av Nvidias Arm-baserade processor RTX Spark med upp till 128 GB minne. Det rapporterar Yahoo Finance.
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Datorn visades första gången i juni i samband med teknikmässan Computex i Taipei, men pris och lansering presenterades först vid ett evenemang i San Francisco i veckan. Enligt Windows Central ska maskinen klara språkmodeller med upp till 120 miljarder parametrar lokalt.
Hela branschen trycker på
Microsoft är långt ifrån ensamt. Nvidia, Apple, Intel och AMD driver alla idén att AI ska köras i hemmet. Principen är enkel: installera en app på datorn, ladda ned den AI-modell du vill ha och sätt igång.
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När Nvidias vd Jensen Huang presenterade RTX Spark på Computex i juni beskrev han satsningen som att Microsoft och Nvidia tillsammans ska återuppfinna pc:n, enligt Channelnews.
Börsen tog beskedet på allvar. Intels aktie föll 6 procent och AMD:s 5 procent när Nvidia presenterade chippet. Nvidia siktar på en processormarknad värd omkring 200 miljarder dollar, har Dagens PS tidigare rapporterat.
Gratis modeller och bättre integritet
Det finns flera skäl att köra AI lokalt. Användaren slipper användningstak och kan välja bland så kallade öppna modeller från exempelvis Google, Meta och Nvidia, eller från kinesiska utvecklare som Moonshot AI och Alibaba Cloud. Den främsta lockelsen är att modellerna i stort sett är gratis.
Ett annat argument är integritet. Data stannar på den egna datorn i stället för att skickas till molnet, vilket enligt Yahoo Finance är viktigt för yrkesgrupper som jurister, läkare och finansfolk.
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Mer avancerade användare kör dessutom AI-agenter som OpenClaw, som kan sortera e-post, styra appar och genomföra köp åt användaren. Intresset har varit så stort att Apples Mac mini blivit svår att få tag på i Silicon Valley.
Motsvarande agenter finns nu även i molnet, som Metas Muse och OpenAI:s Dots. Men där måste användaren koppla in konton som Gmail och Uber och därmed lita på att bolagen skyddar uppgifterna.
Krångligt och resurskrävande
Baksidan är att lokal AI är betydligt krångligare än att logga in på ChatGPT eller Claude. Det kräver också mycket datorkraft. Yahoo Finance teknikredaktör Daniel Howley testade att köra Googles öppna modell Gemma 4 på en fem år gammal MacBook Pro och kunde knappt scrolla i Slack medan modellen arbetade.
Som jämförelse ger ett AI-abonnemang hos Google tillgång till bolagets toppmodeller och 400 GB lagring för 4,99 dollar i månaden.
Howleys slutsats är att lokal AI kan passa den som vill slippa abonnemang, värnar sin integritet eller vill experimentera med agenter. För alla andra är rådet att hålla sig till molnet.
Dessutom återstår en gammal fråga för Microsoft. Datorer med Windows på Arm-processorer har länge haft svårt att utmana Intel och AMD. Qualcomms Arm-chipp har mötts av blandad kommersiell framgång och Intel är fortfarande den dominerande leverantören, konstaterar IEEE Spectrum.