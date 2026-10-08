Microsoft vill att du kör AI hemma – men det är inte för alla

Microsoft presenterade i onsdags pris för Surface Laptop Ultra, en bärbar dator som ska låta användare köra AI-modeller direkt på maskinen i stället för via molntjänster.

Datorn kostar från 2 599 dollar, motsvarande drygt 24 000 kronor, och drivs av Nvidias Arm-baserade processor RTX Spark med upp till 128 GB minne. Det rapporterar Yahoo Finance.

Missa inte: OpenAI och Anthropic har fått en ny konkurrent – släpper egen modell. Realtid

Datorn visades första gången i juni i samband med teknikmässan Computex i Taipei, men pris och lansering presenterades först vid ett evenemang i San Francisco i veckan. Enligt Windows Central ska maskinen klara språkmodeller med upp till 120 miljarder parametrar lokalt.

Hela branschen trycker på

Microsoft är långt ifrån ensamt. Nvidia, Apple, Intel och AMD driver alla idén att AI ska köras i hemmet. Principen är enkel: installera en app på datorn, ladda ned den AI-modell du vill ha och sätt igång.

Läs även: 19-åring drar in 110 miljoner – släpper dator för personlig AI. Dagens PS

När Nvidias vd Jensen Huang presenterade RTX Spark på Computex i juni beskrev han satsningen som att Microsoft och Nvidia tillsammans ska återuppfinna pc:n, enligt Channelnews.

ANNONS

Börsen tog beskedet på allvar. Intels aktie föll 6 procent och AMD:s 5 procent när Nvidia presenterade chippet. Nvidia siktar på en processormarknad värd omkring 200 miljarder dollar, har Dagens PS tidigare rapporterat.