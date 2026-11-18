Google Maps har länge hjälpt oss att hitta rätt. Nu vill Google också planera vad vi ska göra när vi kommer fram. I måndags, den 16 november, började teknikjätten rulla ut AI-tjänsten Ask Maps i Sverige och ett trettiotal andra europeiska länder. Den nya funktionen kan skapa hela semesterprogram med restauranger, sevärdheter och färdiga resrutter.
Google Maps får en egen resehjärna – AI-nyheten finns nu i Sverige
Google Maps största förändring på tio år
Det började med en digital karta som talade om hur vi skulle köra från Stockholm till Göteborg. Sedan kom trafikinformationen, restaurangrecensionerna och möjligheten att se nästan varje gata i världen från soffan.
I måndags, den 16 november, inleddes den europeiska lanseringen av Ask Maps, en funktion som bygger på företagets AI-modell Gemini. Enligt Google är det karttjänstens största förändring på mer än tio år.
Som Perfect Weekend tidigare rapporterat har Google redan lanserat tredimensionell navigering där byggnader och körfält visas mer verklighetstroget. Nu får kartan också förmågan att föreslå vad vi ska göra längs vägen.
Tre dagar på Mallorca på några sekunder
Tänk dig att du ska till Mallorca och vill kombinera badvikar, bergsvandring och några riktigt bra restauranger.
Tidigare fick du söka efter varje plats, läsa recensioner och försöka få ihop ett rimligt program. Nu ska det räcka med att beskriva vad du vill uppleva.
Google beskriver hur Ask Maps kan skapa ett schema dag för dag med tips och numrerade kartmarkörer för varje stopp.
Resultatet blir en färdig resplan där stoppen placeras direkt på kartan. Programmet kan delas med resesällskapet eller exporteras till Google Docs från datorn.
Vill du lägga till en lunch med havsutsikt eller hoppa över ett museum kan AI-assistenten justera resplanen.
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500 miljoner människor har redan gjort grovjobbet
Bakom tjänsten finns Googles enorma informationsbank med uppgifter om över 300 miljoner platser och recensioner från fler än 500 miljoner bidragsgivare.
Det ger Google ett imponerande underlag. Restauranger, hotell och sevärdheter finns redan i systemet tillsammans med öppettider och mängder av användaromdömen.
Ask Maps kan också leta bland platser som användaren tidigare sparat. En resenär kan exempelvis be tjänsten föreslå restauranger utifrån en lång lista med egna favoriter.
För hotell och restauranger innebär utvecklingen att informationen i Google Maps får ytterligare betydelse. Företagen konkurrerar nu även om att bli rekommenderade i AI-genererade reseplaner.
Vi har redan googlat sönder semestern
Det finns förstås en annan sida av saken.
I Realtid Perfect Weekend skrev vi nyligen om hur resenärer redan känner till nästan allt om destinationen innan de ens checkat in på hotellet.
En internationell undersökning från Hint App visade att 68 procent någon gång anlänt till ett nytt resmål som redan känts bekant efter all information på nätet.
Enligt en undersökning från hotelltechbolaget Mews känner sig bara 44 procent bekväma med att överlåta själva resrutten till AI. Hela 57 procent föredrar att behålla kontrollen själva.
Google satsar alltså stort på en tjänst som många resenärer fortfarande är tveksamma till att låta bestämma.
Sverige har fått Ask Maps – men inte hela paketet
Den europeiska utrullningen startade alltså i måndags, den 16 november. Svenska användare får tillgång till Ask Maps successivt via Google Maps på Android och iPhone.
Reseplanering och möjligheten att söka bland sparade platser ingår redan i den europeiska versionen.
I USA har Google även börjat introducera mer avancerade funktioner där AI kan hitta lediga tider hos bland annat frisörer, bilverkstäder och andra serviceföretag.
Ett av Googles egna exempel är att användaren kan be karttjänsten hitta en ledig manikyrtid klockan fyra i närheten.
Även funktionen ”Know Before You Go”, som ger extra information om bland annat förseningar och vägtullar längs resvägen, lanseras först i USA.
Google har ännu inte meddelat något datum för när dessa två funktioner blir tillgängliga i Sverige.
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