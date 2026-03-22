Nya AI-vapnet: kackerlackor och duvor i militär tjänst

Utvecklingen av AI i krigföring rör sig snabbt bort från det synliga. Drönare och autonoma system dominerar rubrikerna. Men i bakgrunden växer en annan kategori fram – betydligt mindre, betydligt svårare att upptäcka.

I podcasten AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling diskuteras en trend som hittills fått begränsad uppmärksamhet: djur som plattformar för teknik.

Det låter som ett sidospår. Det är det inte.

Cyborgduvor – från kuriositet till system

Uppgifter pekar på att ryska forskare utvecklar så kallade cyborgduvor under projektnamnet PJN-1. Neurala chip implanteras i fåglarnas hjärnor, samtidigt som de utrustas med kameror. Flygbanor kan styras externt.

Det innebär att biologiska rörelser kopplas direkt till digital kontroll. Resultatet är en plattform som inte väcker uppmärksamhet, men som kan samla in data i realtid. Det är en annan typ av drönare – en som inte ser ut som en maskin.

Kackerlackan som ingen ser – men som ser allt.