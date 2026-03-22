Det som nyligen lät som ett udda forskningsspår håller på att bli en ny militär verklighet. Med hjälp av AI, sensorer och mikrochip förvandlas djur till verktyg för spaning och datainsamling – svåra att upptäcka, billiga att skala upp och nästan omöjliga att stoppa.
Nya AI-vapnet: kackerlackor och duvor i militär tjänst
Utvecklingen av AI i krigföring rör sig snabbt bort från det synliga. Drönare och autonoma system dominerar rubrikerna. Men i bakgrunden växer en annan kategori fram – betydligt mindre, betydligt svårare att upptäcka.
I podcasten AI+ med Katarina Gospic och Viggo Cavling diskuteras en trend som hittills fått begränsad uppmärksamhet: djur som plattformar för teknik.
Det låter som ett sidospår. Det är det inte.
Cyborgduvor – från kuriositet till system
Uppgifter pekar på att ryska forskare utvecklar så kallade cyborgduvor under projektnamnet PJN-1. Neurala chip implanteras i fåglarnas hjärnor, samtidigt som de utrustas med kameror. Flygbanor kan styras externt.
Det innebär att biologiska rörelser kopplas direkt till digital kontroll. Resultatet är en plattform som inte väcker uppmärksamhet, men som kan samla in data i realtid. Det är en annan typ av drönare – en som inte ser ut som en maskin.
Kackerlackor med ryggsäck – redan i fält
Än mer konkret är utvecklingen kring insekter. Projekt inom så kallad “swarm bio-tactics” har utrustat riktiga kackerlackor med elektroniska ryggsäckar innehållande AI-hårdvara, radiosändare, kameror och mikrofoner.
De styrs genom elektriska signaler direkt in i nervsystemet. Det här är inte längre labbmiljö. På mindre än ett år har tekniken gått från koncept till fälttestade system – med betalande Nato-kunder, däribland den tyska militären.
Operativa fördelar som förändrar spelplanen
Ur ett militärt perspektiv är logiken enkel. Kackerlackor kan ta sig fram genom rasmassor, tunnlar och utrymmen där drönare inte kan flyga och soldater inte bör gå. De rör sig tyst, är extremt svåra att upptäcka och kan kontinuerligt skicka tillbaka data.
Det är precis dessa egenskaper – små, diskreta, nästan osynliga – som gör dem effektiva för spaning Och problematiska ur ett säkerhetsperspektiv.
Kostnad, skala och det nya kriget
Den verkliga förändringen ligger i ekonomin. När kostnaden per enhet är låg och systemen kan produceras i stora volymer uppstår en ny dynamik. Krigföring handlar inte längre bara om avancerade plattformar – utan om mängd, uthållighet och närvaro.
Biologiska bärare passar väl in i den logiken. De ersätter inte befintliga system. De kompletterar dem – och gör motåtgärder mer komplexa. Och i det landskapet är en kackerlacka inte längre bara ett skadedjur. Den kan vara en sensor med uppdrag.
