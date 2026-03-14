Kan man bli kär i en AI – och vad gör det med hjärnan

I senaste avsnittet av podcasten AI+ möts Viggo Cavling och hjärnforskaren Katarina Gospic som vanligt för ett samtal om en utveckling som låter som science fiction men som redan är verklighet: relationer mellan människor och artificiell intelligens.

Utgångspunkten är en ny undersökning där två tusen unga vuxna i Generation Z tillfrågats om digitala relationer. Resultatet är minst sagt uppseendeväckande. Enligt studien kan 83 procent tänka sig att skapa en djup känslomässig relation med en AI-bot. Tre av fyra tror dessutom att en AI-partner i framtiden kan ersätta mänskligt sällskap. Fenomenet har till och med fått ett eget namn: AI-lationship.

För Katarina Gospic är utvecklingen både fascinerande och oroande.

”Jag tycker att det är väldigt sorgligt”, säger hon i podden och pekar på en enkel biologisk realitet: människans hjärna har i stort sett sett likadan ut i tiotusentals år. Den är byggd för relationer mellan människor, inte mellan människa och maskin.

Människor behöver friktion

I samtalet återkommer Gospic flera gånger till en sak som tekniken riskerar att sudda bort: friktion.

Mänskliga relationer är oförutsägbara. De kan vara jobbiga, komplexa och ibland rent av irriterande. Men just den friktionen är också det som gör att människor utvecklas.

En AI däremot är designad för att vara smidig, trevlig och anpassningsbar.

”AI blir väldigt mycket av det förväntade”, säger hon. ”Om allt är friktionsfritt utvecklas vi inte.”

Den där lilla osäkerheten som tidigare var en självklar del av vardagen – att någon är sen till ett möte, att en plan inte fungerar, att ett samtal tar en oväntad riktning – tränar hjärnan i att hantera stress och osäkerhet.

När den typen av situationer försvinner riskerar människor i stället att bli mer sårbara.