Q-dagen: Dagen då alla hemligheter kan bli läsbara

Det låter som en intrig i en spionfilm.

Plötsligt fungerar inte längre krypteringen som skyddar internet. Bankernas säkerhetssystem går att knäcka. Statliga hemligheter kan läsas. Gamla mejl och chattar blir plötsligt möjliga att dekryptera.

Den dag då detta kan ske har fått ett eget namn: Q-dagen.

Begreppet syftar på den tidpunkt då kvantdatorer blir tillräckligt kraftfulla för att bryta de krypteringssystem som i dag skyddar nästan all digital kommunikation.

I podcasten AI+ beskriver hjärnforskaren Katarina Gospic scenariot som en av de mest underskattade tekniska riskerna just nu.

”Det är dagen då alla de här vanliga krypteringarna kan brytas”, säger hon i podden.

En helt annan sorts dator

För att förstå hotet måste man förstå vad en kvantdator egentligen är.

Vanliga datorer arbetar med så kallade bitar – ettor och nollor. Varje beräkning bygger på att en bit antingen är av eller på.

Kvantdatorer fungerar på ett annat sätt. De använder kvantbitar, eller qubits, som kan vara flera tillstånd samtidigt.

Katarina Gospic beskriver det med en enkel bild:

”Om man kastar ett mynt kan det bli krona eller klave. Men om myntet snurrar är det båda samtidigt.”

Det är just den egenskapen som gör kvantdatorer så kraftfulla. De kan testa enorma mängder lösningar parallellt.

Resultatet är en beräkningskraft som i vissa problem kan vara astronomiskt mycket större än i dagens superdatorer.

