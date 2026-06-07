Svenska bolaget: "Våra drönare är maskiner – inte engångsartiklar"

”Det är klart att man i Ukraina använder väldigt mycket saker som är engångsartiklar, och då är den absolut viktigaste aspekten priset. Men det är inte alls den typen av drönare som vi gör. Det här är en arbetsmaskin”, säger Claes Kjölhede, vd på Airolit, till Realtid.

Missa inte: ”Värstingdrönaren” från svenska techbolaget – ”efterfrågan är enorm”. Dagens PS

Det helsvenska bolaget utvecklar och slutmonterar tre egna drönarplattformar i Mölndal. Affärsidén bygger på flexibilitet: drönarna fungerar som lastbärare som kan utrustas med allt från standardkameror till kundspecifika sensorer för mindetektering, radar eller radiorelä, och kan ställas om beroende på uppdrag och på om de används civilt eller militärt.

Missa inte: Rysk ilska över japansk drönarinvestering. Realtid

Över 90 procent av verksamheten är försvarsapplikationer, med fokus på den nordiska marknaden.

Certifiering framför slit-och-släng

Till skillnad från de attackdrönare som dominerar slagfältet i Ukraina, där en modell kan vara föråldrad på sex månader, enligt en tidigare intervju i Realtid med Frontventures vd Jonas Malmgren, riktar Airolit in sig på system som ska certifieras, servas och leva länge.

Airolits drönarmodell Airolit CX10 som körs på tether. (Foto: Pressbild)

ANNONS

Kjölhede vill inte gå in på prisnivåer, men menar att kostnaden är låg i förhållande till vad kunden får. Han tar en av bolagets lösningar som exempel, där drönaren kopplas till marken via en så kallad tether, en kabel som ger ström och gör drönaren till en flyttbar mast.

”Ställer du kostnaden mot vad en militär mastvagn kostar är du på en tiondel”, säger han.

Läs även: Ukraina tar nytt unikt steg i drönarteknik. Dagens PS

Frågan om enkla material som papp och trä avfärdar han för bolagets del. Vädertålighet, flygegenskaper och tålighet mot vibrationer styr materialvalet, särskilt med tanke på nordiska och arktiska förhållanden.

”Nästan hela världen bygger drönare på plast eller kolfiber”, säger Kjölhede.