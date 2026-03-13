Kina har länge belagts med restriktioner för Nvidias kraftigaset chip. Men nu ser de ut att komma runt den begränsningen med verksamhet förlagd utanför landets gränser.
Nu får Kina tillgång till Nvidias toppteknik
TikToks kinesiska moderbolag Bytedance samlar avancerad beräkningskraft med Nvidias senaste Blackwell-processorer utanför Kina.
Ett steg som understryker bolagets ambition att utmana amerikanska AI-jättar som Google och OpenAI på den globala marknaden.
AI-jätten bromsar: Gör sina sista investeringar
Nvidia gör troligen sina sista investeringar i OpenAI och Anthropic – mitt i geopolitisk turbulens och bråk om AI och militära avtal.
Samarbete i Malaysia ska möjliggöra
Enligt Wall Street Journal arbetar Bytedance med det sydostasiatiska molnföretaget Aolani Cloud för att driftsätta omkring 500 Nvidia Blackwell-datorsystem i Malaysia. Det är totalt cirka 36 000 B200-chip.
Läs även: Här förvandlas TikTok-stjärnor till miljardimperier. Dagens PS
Om alla arrangemang slutförs väntas hårdvaran kosta mer än 2,5 miljarder dollar. En talesperson för Aolani uppger att bolaget i dagsläget opererar med hårdvara till ett värde av omkring 100 miljoner dollar.
Bytedance avser att använda beräkningskraften till AI-forskning och utveckling utanför Kina samt för att möta den växande globala efterfrågan på AI-tjänster bland bolagets kunder.
Hårda begränsningar av Nvidias teknik
Satsningen sker mot bakgrund av de amerikanska exportrestriktioner som sedan mer än tre år tillbaka hindrar Nvidia från att sälja sina mest avancerade AI-chip direkt till Kina.
Kinesiska teknikbolag har i stället ökat sina investeringar i beräkningskraft utomlands, på platser där tillämpningen av de amerikanska exportkontrollerna är mindre etablerad.
Missa inte: Myndigheten uppmanar: Svenska regler gäller för smarta glasögon. Realtid
Det har gett upphov till en bransch av mellanhänder som bygger datacenter med Nvidia-chip och hyr ut beräkningskapaciteten till kinesiska techbolag.
En talesperson för Nvidia framhöll i ett uttalande till Reuters att exportreglerna medvetet tillåter att molntjänster byggs och drivs utanför kontrollerade länder.
Talespersonen tillade att Nvidias compliance-team granskar samtliga molnpartners innan de godkänns att ta emot bolagets produkter. Aolani uppger å sin sida att bolaget fullt ut följer alla tillämpliga exportkontrollregler,.
Nvidia-aktien sjönk dock 1,8 procent till 182,63 dollar under torsdagen och handlas i en konsolideringsfas efter att nyligen ha närmat sig motståndsnivån vid 195 dollar, skriver Traders Union.
Bytedance expanderar snabbt inom AI-applikationer
Bytedance, som redan hämtar ungefär en fjärdedel av sina intäkter utanför Kina, har skapat dussintals AI-applikationer för både den kinesiska marknaden och internationella användare.
Läs även: Kinas AI-appar delade ut miljarder till användare. Realtid
Bolaget driver fem av världens 50 mest populära AI-konsumentappar mätt i månatliga aktiva användare, enligt en rankning från riskkapitalfirman Andreessen Horowitz.
Wall Street Journal har tidigare rapporterat att Bytedance även förhandlade om att använda AI-servrar med mer än 7 000 B200-chip vid ett datacenter i Indonesien.
Förra månaden rapporterades det även att USA är berett att låta Bytedance köpa Nvidias H200-chip, men att Nvidia ännu inte godkänt de föreslagna villkoren för användningen.