Nu får Kina tillgång till Nvidias toppteknik

Hårda begränsningar av Nvidias teknik

Satsningen sker mot bakgrund av de amerikanska exportrestriktioner som sedan mer än tre år tillbaka hindrar Nvidia från att sälja sina mest avancerade AI-chip direkt till Kina.

Kinesiska teknikbolag har i stället ökat sina investeringar i beräkningskraft utomlands, på platser där tillämpningen av de amerikanska exportkontrollerna är mindre etablerad.

Det har gett upphov till en bransch av mellanhänder som bygger datacenter med Nvidia-chip och hyr ut beräkningskapaciteten till kinesiska techbolag.

En talesperson för Nvidia framhöll i ett uttalande till Reuters att exportreglerna medvetet tillåter att molntjänster byggs och drivs utanför kontrollerade länder.

Talespersonen tillade att Nvidias compliance-team granskar samtliga molnpartners innan de godkänns att ta emot bolagets produkter. Aolani uppger å sin sida att bolaget fullt ut följer alla tillämpliga exportkontrollregler,.

Nvidia-aktien sjönk dock 1,8 procent till 182,63 dollar under torsdagen och handlas i en konsolideringsfas efter att nyligen ha närmat sig motståndsnivån vid 195 dollar, skriver Traders Union.

Bytedance expanderar snabbt inom AI-applikationer

Bytedance, som redan hämtar ungefär en fjärdedel av sina intäkter utanför Kina, har skapat dussintals AI-applikationer för både den kinesiska marknaden och internationella användare.

Bolaget driver fem av världens 50 mest populära AI-konsumentappar mätt i månatliga aktiva användare, enligt en rankning från riskkapitalfirman Andreessen Horowitz.

Wall Street Journal har tidigare rapporterat att Bytedance även förhandlade om att använda AI-servrar med mer än 7 000 B200-chip vid ett datacenter i Indonesien.

Förra månaden rapporterades det även att USA är berett att låta Bytedance köpa Nvidias H200-chip, men att Nvidia ännu inte godkänt de föreslagna villkoren för användningen.