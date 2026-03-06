AI-jätten bromsar: Gör sina sista investeringar

Det är ett beslut som kommer mitt i en turbulent period för branschen med Pentagon-avtal och svartlistning.

Under Morgan Stanley Tech, Media and Telecom-konferensen i San Francisco sa Jensen Huang att de planerade börsnoteringarna av OpenAI och Anthropic senare i år stänger dörren för ytterligare investeringar, rapporterar Reuters.

Kraftigt nedskalade åtaganden

När Nvidia i september förra året tillkännagav sitt partnerskap med OpenAI var investeringsåtagandet på upp till 100 miljarder dollar.

Den slutgiltiga investeringen som nyligen slutfördes i samband med OpenAI:s finansieringsrunda på 110 miljarder dollar landade dock på 30 miljarder, betydligt mindre än det ursprungliga löftet, skriver TechCrunch.

”Möjligheten att investera 100 miljarder dollar i OpenAI är förmodligen inte aktuell längre”, sa Huang under konferensen.

Han beskrev investeringen på 30 miljarder som potentiellt den sista gången bolaget har möjlighet att investera i ett så betydelsefullt företag.

Även investeringen på 10 miljarder dollar i Anthropic, som tillkännagavs i november, blir sannolikt den sista, tillade Huang.