Nvidias vd Jensen Huang meddelade på onsdagen att chiptillverkarens senaste investeringar i AI-bolagen OpenAI och Anthropic sannolikt blir de sista.
AI-jätten bromsar: Gör sina sista investeringar
Det är ett beslut som kommer mitt i en turbulent period för branschen med Pentagon-avtal och svartlistning.
Under Morgan Stanley Tech, Media and Telecom-konferensen i San Francisco sa Jensen Huang att de planerade börsnoteringarna av OpenAI och Anthropic senare i år stänger dörren för ytterligare investeringar, rapporterar Reuters.
Kraftigt nedskalade åtaganden
När Nvidia i september förra året tillkännagav sitt partnerskap med OpenAI var investeringsåtagandet på upp till 100 miljarder dollar.
Den slutgiltiga investeringen som nyligen slutfördes i samband med OpenAI:s finansieringsrunda på 110 miljarder dollar landade dock på 30 miljarder, betydligt mindre än det ursprungliga löftet, skriver TechCrunch.
”Möjligheten att investera 100 miljarder dollar i OpenAI är förmodligen inte aktuell längre”, sa Huang under konferensen.
Han beskrev investeringen på 30 miljarder som potentiellt den sista gången bolaget har möjlighet att investera i ett så betydelsefullt företag.
Även investeringen på 10 miljarder dollar i Anthropic, som tillkännagavs i november, blir sannolikt den sista, tillade Huang.
Cirkulära affärer och Pentagon-turbulens
Financial Times rapporterade i februari att Nvidia och OpenAI övergivit det ursprungliga 100 miljardersavtalet mitt under farhågor om AI-sektorns hälsa.
Kritiker har påpekat det cirkulära i arrangemangen, Nvidia investerar i AI-bolag som sedan använder pengarna för att köpa Nvidias chip. MIT-professorn Michael Cusumano beskrev det för Financial Times som ”i princip ett nollsummespel”.
Relationen med Anthropic har komplicerade ats ytterligare av geopolitiska faktorer.
Bara två månader efter Nvidias investering jämförde Anthropic-chefen Dario Amodei under Davos amerikanska chipbolags försäljning till kinesiska kunder med att ”sälja kärnvapen till Nordkorea” – utan att nämna Nvidia vid namn.
Trumps ilska mot Anthropic
Situationen eskalerade nyligen när Trump-administrationen svartlistade Anthropic och förbjöd federala myndigheter och militära kontraktörer från att använda bolagets teknik.
Det efter att företaget vägrat tillåta att dess AI-modeller används för autonoma vapen eller massövervakning.
Inom timmar efter det beskedet meddelade OpenAI att de slutit ett eget avtal med Pentagon. Men enligt uppgifter har Anthropic-chefen Amodei nu återupptagit förhandlingar med försvarsdepartementet för att få ett militärkontrakt på bordet igen, rapporterar Yahoo Finance.
Nvidia sitter nu med ägarandelar i två bolag som drar åt vitt skilda håll, mitt i en tid då chiptillverkaren även stoppat produktionen av Kina-bundna H200-chip för att fokusera på sin Vera Rubin-plattform.