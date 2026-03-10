Hur ska man locka användare till sin app? I Kina är konkurrensen så hård att de stora AI-bolagen har börjat dela ut presentkort.
Kinas AI-appar delade ut miljarder till användare
Kinas snabbt växande marknad för artificiell intelligens har utvecklats till en intensiv kapplöpning om användare.
Under årets firande av det kinesiska nyåret delade landets största teknikföretag ut kuponger värda motsvarande över tio miljarder kronor till personer som laddade ner och använde deras AI-appar.
Kampanjen har i Kina fått smeknamnet “hongbao-kriget”, efter de röda kuvert med pengar som traditionellt delas ut under högtiden.
Beställde genom appen
Bakom gåvorna ligger en hård konkurrens om att etablera nästa generation digitala tjänster. Företag som Alibaba och ByteDance presenterade nya versioner av sina chattbottar strax före nyårsperioden.
De uppgraderade systemen är så kallade agentbaserade AI-assistenter, vilket innebär att de inte bara svarar på frågor utan också kan utföra uppgifter åt användare, exempelvis beställa mat eller genomföra andra digitala ärenden via enkla röstkommandon.
Under festligheterna användes tekniken i stor skala. Genom Alibabas chatbot Qwen beställdes över hundra miljoner drycker, skriver The Economist.
Vill skapa superappar
Samtidigt hanterade ByteDances chatbot Doubao omkring två miljarder frågor på bara några timmar under en stor tv-sänd nyårsgala som företaget sponsrade.
För Kinas internetjättar är AI-assistenterna ett sätt att locka användare till sina bredare digitala ekosystem.
Genom att integrera handel, betalningar och olika tjänster i samma plattform hoppas bolagen skapa AI-drivna “superappar” där användare kan genomföra nästan alla sina digitala aktiviteter.
Har ett försprång
Alibaba, ByteDance och Tencent anses ha ett försprång eftersom de redan kontrollerar stora konsumentplattformar.
Baidu, som länge varit en ledande aktör inom kinesisk AI, uppges däremot ha tappat tempo i konkurrensen.
Den intensiva kampen väntas också slå hårt mot mindre AI-företag som saknar egna stora internetplattformar.
Inte särskilt vinstdrivande ännu
Trots att konsumenterna hittills dragit nytta av gratis tjänster och generösa kampanjer finns växande frågetecken kring affärsmodellerna.
Investerare väntar fortfarande på tydliga tecken på att de enorma investeringarna i AI ska generera stabila intäkter. Samtidigt har aktiekursen för flera bolag pressats nedåt sedan kampanjerna började.
Även regulatorer följer utvecklingen noga. Myndigheterna har tidigare uttryckt oro över aggressiva subventionskrig i andra digitala branscher och kan komma att reagera även inom AI-sektorn.
