Kinas AI-appar delade ut miljarder till användare

Kinas snabbt växande marknad för artificiell intelligens har utvecklats till en intensiv kapplöpning om användare.

Under årets firande av det kinesiska nyåret delade landets största teknikföretag ut kuponger värda motsvarande över tio miljarder kronor till personer som laddade ner och använde deras AI-appar.

Kampanjen har i Kina fått smeknamnet “hongbao-kriget”, efter de röda kuvert med pengar som traditionellt delas ut under högtiden.

Beställde genom appen

Bakom gåvorna ligger en hård konkurrens om att etablera nästa generation digitala tjänster. Företag som Alibaba och ByteDance presenterade nya versioner av sina chattbottar strax före nyårsperioden.

De uppgraderade systemen är så kallade agentbaserade AI-assistenter, vilket innebär att de inte bara svarar på frågor utan också kan utföra uppgifter åt användare, exempelvis beställa mat eller genomföra andra digitala ärenden via enkla röstkommandon.

Under festligheterna användes tekniken i stor skala. Genom Alibabas chatbot Qwen beställdes över hundra miljoner drycker, skriver The Economist.