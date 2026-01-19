Energifrågan kliver rakt in i teknikbranschens finrum när politiken vill att bolagen betalar för el de kanske aldrig använder.
Nya planen: Techbolagen ska betala för el de inte behöver
Trumpadministrationen vill se att USA:s största elnät, PJM Interconnection, bygger ut elproduktionen rejält. Planen är att omkring 15 miljarder dollar, motsvarande cirka 158 miljarder kronor, ska investeras i nya kraftverk.
Det ovanliga är vem som förväntas stå för notan: De stora techbolagen.
Enligt förslaget ska PJM hålla auktioner om femtonåriga kontrakt för ny elproduktion, där teknikföretag uppmanas att lägga bud även om de inte vet om de faktiskt behöver elen.
Bakgrunden är den snabbt växande efterfrågan från datacenter, där AI-system driver upp elbehovet i en takt som elnäten inte sett på över ett decennium.
Elnätet är inte helt med på noterna
PJM Interconnection, som ansvarar för elförsörjningen i 13 delstater i Mellanvästern och längs USA:s östkust, säger officiellt att man analyserar förslaget.
Men bakom kulisserna är entusiasmen sval.
När administrationen nyligen presenterade sina principer var PJM inte ens inbjudna, något som enligt Bloomberg väckte viss irritation.
Elpriserna i regionen steg under 2025 med omkring tio till femton procent jämfört med året innan. Samtidigt har nätets maxbelastning ökat med tio procent på tio år och väntas stiga ytterligare drygt sex procent redan 2027.
En stor del av ökningen kopplas direkt till datacenter och teknikbolagens ökade energibehov.
Gas, risk och gamla bekymmer
En annan faktor bakom prisuppgången är naturgasen. PJM är starkt beroende av fossila bränslen, och när gaspriserna stiger följer elpriserna med. Enligt nätets oberoende övervakare kan omkring sextio procent av förra årets prisökningar kopplas till just detta.
Att bygga nya fossildrivna kraftverk är både dyrt och långsamt. Det handlar om investeringar på hundratals miljoner kronor och byggtider på flera år.
För elbolagen finns en tydlig risk: om AI-boomen mattas av kan de stå med kraftverk som ska användas i decennier, men utan tillräcklig efterfrågan.
Solpaneler i stället för skorstenar
Techbolagen har därför valt en annan väg. I stället för kol och gas satsar många på förnybar energi, framför allt solkraft i kombination med batterier.
Dessa anläggningar kan byggas på omkring arton månader och tas i bruk stegvis, vilket passar datacenter bättre. Det är enklare, mer flexibelt – och framför allt mindre riskfyllt.
Om politiken lyckas flytta över elnätets långsiktiga risk till teknikbolagen återstår att se. Men konflikten mellan gamla energimodeller och ny digital efterfrågan ser ut att bara börja.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
