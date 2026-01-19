20 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
IT & tech

Nya planen: Techbolagen ska betala för el de inte behöver

Nu ska techbolagen betala för el de inte ens använder, bara för att. (Foto: Canva)
Nu ska techbolagen betala för el de inte ens använder, bara för att. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Energifrågan kliver rakt in i teknikbranschens finrum när politiken vill att bolagen betalar för el de kanske aldrig använder.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Trumpadministrationen vill se att USA:s största elnät, PJM Interconnection, bygger ut elproduktionen rejält. Planen är att omkring 15 miljarder dollar, motsvarande cirka 158 miljarder kronor, ska investeras i nya kraftverk.

Det ovanliga är vem som förväntas stå för notan: De stora techbolagen.

Enligt förslaget ska PJM hålla auktioner om femtonåriga kontrakt för ny elproduktion, där teknikföretag uppmanas att lägga bud även om de inte vet om de faktiskt behöver elen.

Bakgrunden är den snabbt växande efterfrågan från datacenter, där AI-system driver upp elbehovet i en takt som elnäten inte sett på över ett decennium.

100 blev 150 miljarder – nu ger sig Klarna på Swish

Ett nytt besked från Klarna visar hur bolaget fortsätter att steg för steg flytta fram sina positioner inom banktjänster.

Elnätet är inte helt med på noterna

PJM Interconnection, som ansvarar för elförsörjningen i 13 delstater i Mellanvästern och längs USA:s östkust, säger officiellt att man analyserar förslaget.

Men bakom kulisserna är entusiasmen sval.

ANNONS

När administrationen nyligen presenterade sina principer var PJM inte ens inbjudna, något som enligt Bloomberg väckte viss irritation.

Elpriserna i regionen steg under 2025 med omkring tio till femton procent jämfört med året innan. Samtidigt har nätets maxbelastning ökat med tio procent på tio år och väntas stiga ytterligare drygt sex procent redan 2027.

En stor del av ökningen kopplas direkt till datacenter och teknikbolagens ökade energibehov.

Batterichocken: Slut på daglig laddning?

Mobilens batteri har länge varit flaskhalsen. Nu testas nya tekniker som kan ändra hur ofta vi faktiskt behöver ladda.
ANNONS

Gas, risk och gamla bekymmer

En annan faktor bakom prisuppgången är naturgasen. PJM är starkt beroende av fossila bränslen, och när gaspriserna stiger följer elpriserna med. Enligt nätets oberoende övervakare kan omkring sextio procent av förra årets prisökningar kopplas till just detta.

Att bygga nya fossildrivna kraftverk är både dyrt och långsamt. Det handlar om investeringar på hundratals miljoner kronor och byggtider på flera år.

För elbolagen finns en tydlig risk: om AI-boomen mattas av kan de stå med kraftverk som ska användas i decennier, men utan tillräcklig efterfrågan.

ANNONS

Solpaneler i stället för skorstenar

Techbolagen har därför valt en annan väg. I stället för kol och gas satsar många på förnybar energi, framför allt solkraft i kombination med batterier.

Dessa anläggningar kan byggas på omkring arton månader och tas i bruk stegvis, vilket passar datacenter bättre. Det är enklare, mer flexibelt – och framför allt mindre riskfyllt.

Om politiken lyckas flytta över elnätets långsiktiga risk till teknikbolagen återstår att se. Men konflikten mellan gamla energimodeller och ny digital efterfrågan ser ut att bara börja.

PC-racet spårar ur – därför kan din nästa dator bli chockdyr

PC-marknaden tog oväntad fart under slutet av 2025 när lagerhamstring, minnesoro och Windows-skiften drev upp leveranserna globalt.

Missa inte:

Bensinkort 2026 – här är skillnaderna som faktiskt spelar roll. E55

Batterichocken: Slut på daglig laddning? Realtid

ANNONS

Harvard-läkaren sågar trendiga kostråd – här är svaret på ett längre liv. News 55

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Donald TrumpelektricitetUSA
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.Se erbjudandet här!

Se erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS