Nya planen: Techbolagen ska betala för el de inte behöver

Trumpadministrationen vill se att USA:s största elnät, PJM Interconnection, bygger ut elproduktionen rejält. Planen är att omkring 15 miljarder dollar, motsvarande cirka 158 miljarder kronor, ska investeras i nya kraftverk.

Det ovanliga är vem som förväntas stå för notan: De stora techbolagen.

Enligt förslaget ska PJM hålla auktioner om femtonåriga kontrakt för ny elproduktion, där teknikföretag uppmanas att lägga bud även om de inte vet om de faktiskt behöver elen.

Bakgrunden är den snabbt växande efterfrågan från datacenter, där AI-system driver upp elbehovet i en takt som elnäten inte sett på över ett decennium.

Elnätet är inte helt med på noterna

PJM Interconnection, som ansvarar för elförsörjningen i 13 delstater i Mellanvästern och längs USA:s östkust, säger officiellt att man analyserar förslaget.

Men bakom kulisserna är entusiasmen sval.

När administrationen nyligen presenterade sina principer var PJM inte ens inbjudna, något som enligt Bloomberg väckte viss irritation.

Elpriserna i regionen steg under 2025 med omkring tio till femton procent jämfört med året innan. Samtidigt har nätets maxbelastning ökat med tio procent på tio år och väntas stiga ytterligare drygt sex procent redan 2027.

En stor del av ökningen kopplas direkt till datacenter och teknikbolagens ökade energibehov.