20 jan. 2026

Nytt 5G-nät i Sverige: “Det här är ett skifte”

Rajib Eklund, CTIO på Tre Sverige pratar stolt om utvecklingen och vad det innebär. (Foto: 3)
Rajib Eklund, CTIO på Tre Sverige pratar stolt om utvecklingen och vad det innebär. (Foto: 3)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Ett nytt kapitel för mobilnäten har börjat. Tre aktiverar 5G som står helt på egna ben – utan stöd från 4G.

Efter flera år av halvmesyrer är det nu dags för nästa steg. Mobiloperatören Tre har som första aktör i Sverige lanserat 5G Standalone i sitt kommersiella nät.

Det innebär att 5G för första gången fungerar helt självständigt, utan att vara beroende av 4G för styrning och signalering.

Hittills har den svenska 5G-utbyggnaden till stor del byggt på så kallad Non-Standalone-teknik. I praktiken har 4G legat i bakgrunden och hållit ihop nätet.

Med det nya systemet försvinner den kopplingen – och tekniken kan användas fullt ut, från mast till användare.

”Det här är ett skifte där vi bygger den digitala motorväg Sverige behöver. Med 5G Standalone utmanar vi fiber genom att erbjuda en stabilitet som möter de högsta kraven hos såväl konsumenter som företag”, säger Rajib Eklund, CTIO på Tre Sverige.

Stabilare nät och snabbare svar

För användarna innebär förändringen framför allt bättre stabilitet, jämnare prestanda och kortare svarstider. Det märks i allt från videomöten till onlinespel, där fördröjning ofta varit en svag punkt i mobilnäten.

Dessutom förbättras batteritiden i mobilen när bara en nätteknik används.

Tekniken har redan testats i skarpa miljöer, bland annat på 3Arena och under Stockholm Marathon. Nu tar Tre steget från testverksamhet till betalande kunder.

Mindre energi per gigabyte

En annan effekt är lägre energiförbrukning. Ett renodlat 5G-nät drar mindre energi per överförd gigabyte än nät som fortfarande är beroende av 4G, vilket gör lösningen mer effektiv i längden.

Utrullningen sker i samarbete med Ericsson och bygger helt på deras teknik.

”Vi är stolta över att samarbeta med 3Sverige för att förverkliga deras strategi och vision för 5G Standalone. Utrullningen, som helt bygger på Ericssons teknik, kommer att möjliggöra för Tre att driva ökad produktivitet, hållbarhet och innovation inom flera sektorer i samhället”, säger Niclas Backlund, Ericssons chef för Sverige och Baltikum.

Nu återstår det bara att se hur snabbt resten av Sverige följer efter.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

