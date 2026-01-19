Nytt 5G-nät i Sverige: “Det här är ett skifte”

Efter flera år av halvmesyrer är det nu dags för nästa steg. Mobiloperatören Tre har som första aktör i Sverige lanserat 5G Standalone i sitt kommersiella nät.

Det innebär att 5G för första gången fungerar helt självständigt, utan att vara beroende av 4G för styrning och signalering.

Hittills har den svenska 5G-utbyggnaden till stor del byggt på så kallad Non-Standalone-teknik. I praktiken har 4G legat i bakgrunden och hållit ihop nätet.

Med det nya systemet försvinner den kopplingen – och tekniken kan användas fullt ut, från mast till användare.

”Det här är ett skifte där vi bygger den digitala motorväg Sverige behöver. Med 5G Standalone utmanar vi fiber genom att erbjuda en stabilitet som möter de högsta kraven hos såväl konsumenter som företag”, säger Rajib Eklund, CTIO på Tre Sverige.

Stabilare nät och snabbare svar

För användarna innebär förändringen framför allt bättre stabilitet, jämnare prestanda och kortare svarstider. Det märks i allt från videomöten till onlinespel, där fördröjning ofta varit en svag punkt i mobilnäten.

Dessutom förbättras batteritiden i mobilen när bara en nätteknik används.

Tekniken har redan testats i skarpa miljöer, bland annat på 3Arena och under Stockholm Marathon. Nu tar Tre steget från testverksamhet till betalande kunder.