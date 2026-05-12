Meta på väg in i en digital dödsspiral

Meta, tidigare Facebook, blev snabbt en av internets mest inflytelserika plattformar.



När tjänsten lanserades 2004 var den reserverad för Harvardstudenter, något som gav den en aura av exklusivitet och snabb kultstatus.

Expansionen till andra universitet och senare till allmänheten skapade en tillväxt som kulminerade i den uppmärksammade börsnoteringen 2012.

Från dominans till stagnation

Under flera år stärkte bolaget sin position genom uppköp av Instagram och WhatsApp. Men enligt teknikskribenter och analytiker har kärnplattformen tappat attraktionskraft i takt med att flödena fyllts av klickbeten, lågkvalitativt innehåll och aggressiva annonser.

Kritiker menar att användarna i allt högre grad väljer andra tjänster.

