Meta tappar greppet när användarna lämnar plattformen och bolagets AI‑satsningar haltar. Kritiker beskriver utvecklingen som början på en mer utdragen nedgångsperiod för techjätten.
Meta på väg in i en digital dödsspiral
Meta, tidigare Facebook, blev snabbt en av internets mest inflytelserika plattformar.
När tjänsten lanserades 2004 var den reserverad för Harvardstudenter, något som gav den en aura av exklusivitet och snabb kultstatus.
Expansionen till andra universitet och senare till allmänheten skapade en tillväxt som kulminerade i den uppmärksammade börsnoteringen 2012.
Från dominans till stagnation
Under flera år stärkte bolaget sin position genom uppköp av Instagram och WhatsApp. Men enligt teknikskribenter och analytiker har kärnplattformen tappat attraktionskraft i takt med att flödena fyllts av klickbeten, lågkvalitativt innehåll och aggressiva annonser.
Kritiker menar att användarna i allt högre grad väljer andra tjänster.
Metaversum blev en dyr omväg
Meta försökte därefter skapa nästa stora tekniska plattform genom satsningen på metaversum, ett VR‑baserat digitalt universum där människor skulle arbeta, umgås och konsumera.
Projektet krävde mycket stora investeringar, men användartillväxten blev begränsad i förhållande till kostnadsnivån.
Analytiker beskriver i dag satsningen som en kostsam felbedömning som drog resurser från andra delar av verksamheten.
AI‑racet ökar pressen ytterligare
När metaversum inte lyfte styrde Meta om mot AI. Trots stora investeringar bedömer flera teknikkommentatorer att bolaget ligger efter konkurrenterna.
Futurism beskriver hur användarnas flöden nu fylls av AI‑genererat innehåll som riskerar att försvaga plattformens relevans ytterligare.
Första tappet i användare
I den senaste kvartalsrapporten redovisade Meta sitt första tapp i antalet aktiva användare sedan bolaget började rapportera siffran.
New York Times‑skribenten Julia Angwin lyfter fram utvecklingen som ett tecken på att bolaget möter konsekvenserna av flera års ökande användarmissnöje och kostsamma strategiska skiften.
Samtidigt har aktien fallit, vilket enligt analytiker speglar investerarnas växande osäkerhet kring bolagets framtida riktning.
Jämförs med tidigare internetjättar
Futurism pekar på paralleller till bolag som AOL och Yahoo, företag som fortfarande existerar men som tappat sin centrala roll i det digitala ekosystemet.
Bedömare menar att Meta riskerar en liknande utveckling: en långsam försvagning där bolaget fortsätter att finnas, men utan den kulturella tyngd som en gång gjorde Facebook till en global norm.
