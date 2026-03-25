Zuckerberg och barnen: Meta döms att betala 375 miljoner dollar i New Mexico

Realtid har tidigare skrivit om en liknande rättegång i Los Angeles där Mark Zuckerberg stått inför en jury i ett mål som rör barns säkerhet på sociala medier.

Nu har en jury i New Mexico dömt Meta att betala 375 miljoner dollar i civilrättsliga böter. De har funnit företaget ansvarigt för att ha vilselett användare om säkerheten på sina plattformar och bidragit till skada, inklusive sexuella övergrepp mot barn.

Detta är första gången en jury fäller Meta för handlingar på plattformen.

“Det här är en historisk seger för varje barn och familj som drabbats av Metas val att sätta vinst före säkerhet,” säger New Mexicos åklagare Raúl Torrez.

Hans kontor väckte stämningen i december 2023. Granskningen, som Guardian gjort under två år, avslöjade hur Facebook och Instagram fungerade som marknadsplatser för sexuella övergrepp mot barn.

Läs mer: Folkopinionens seger – här förbjuds sociala medier – Realtid

Bevisen och rättegången

Rättegången avslöjade att både Metas anställda och externa barnsäkerhetsexperter varnade företaget om riskerna.



Bevis inkluderade arresteringen 2024 av tre män som försökt förgripa sig på barn via Meta-plattformar under operationen “MetaPhile”.



Under rättegången visade åklagaren att krypteringen av Messenger 2023 blockerade tillgång till meddelanden som kunde användas som bevis i utredningar av barnexploatering.

Utredare från polis och National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) vittnade om Metas automatiska AI-rapporter. De berättade att dessa ofta innehöll irrelevant information.



“Skräp-rapporterna gjorde det svårare att identifiera verkliga brott och skydda barn,” sade vittnena.

Läs också: EU vill stoppa barn på sociala medier – kan bli tvingande lag – Dagens PS