När techjättarnas ledare i Silicon Valley tjatat om att AI ska ta allas jobb var det här troligen inte vad man syftade på.
AI hotar 10 000 jobb på Meta – men inte för att tekniken tar över
Sedan 2023 och det breda genomslaget för tjänster baserade på stora språkmodeller har förutsägelserna haglat. Alla kontorsjobb är hotade och vi rusar mot ett historiskt skifte på arbetsmarknaden.
Tre år senare kan vi konstatera att den mest märkbara skillnaden på arbetsmarknaden är att tjänsterna både läser och skriver fler och fler arbetsansökningar. Den arbetslöshet vi ser beror i högre utsträckning på konjunkturen än något omvälvande teknikskifte.
Men nu sprids rykten om att Meta går mot en stor uppsägning som skulle omfatta över 10 000 anställda. Förklaringen stavas AI, men det handlar inte om att tekniken tar över folks jobb.
Investeringar i AI måste finansieras
Istället handlar det stora påstådda varslet om att finansiera Metas astronomiska investeringar i AI, bland annat i form av sjukt dyra rekryteringar och obegripligt stora datacenter. Det kostar helt enkelt så mycket att satsa på tekniken att man behöver varsla massor av personal för att ha råd med detta, rapporterar Reuters.
Det påminner om de massiva uppsägningar som drabbat Amazons personal, som också förklarats med AI, men som bedöms handla om helt andra saker.
I någon mån betyder det ändå att AI tagit jobben. Man måste helt enkelt skära ner på andra delar av verksamheten för att finansiera den teknik som ska bygga bolagets framtid. Men det är viktigt att marknaden inte förvirrar deras nedskärningar med att AI skulle ta över jobb i mängder på Meta redan nu.
En nota på 600 miljarder dollar
Bakom de dramatiska siffrorna ligger investeringar som saknar motstycke. Mark Zuckerberg har stakat ut en riktning där Meta ska bygga datacenter för hisnande 600 miljarder dollar fram till 2028.
För att finansiera superintelligens och modeller som ”Avocado” krävs kapital, särskilt när tidigare satsningar gått i stöpet. Notan växer även genom aggressiva förvärv av bolag som Moltbook och kinesiska Manus.
Om ryktet om en personalminskning på 20 procent stämmer, markerar det Metas största omstrukturering sedan det så kallade ”effektivitetens år” 2023.
Ifrågasatt effektivitet
Trots att tekniken ännu inte ersatt arbetsstyrkan i den skala profeterna förutspått, hävdar Mark Zuckerberg att man ser effektivitetsvinster. Han menar att projekt som förr krävde stora team nu kan skötas av färre personer.
Där pekar flera studier på det motsatta. Undersökningar visar att effektiviteten ofta uteblir eller är betydligt lägre än vad man hade väntat sig av en teknik som äter tusentals miljarder i globala investeringar, skriver bland andra Fortune.
Samtidigt hopar sig baksidorna. LLM-tjänsterna bygger på stöld av immateriell egendom, äter extremt mycket pengar och energi och centraliserar makt till ett fåtal aktörer som inte visar något större intresse av att vilja ta ansvar.
