AI hotar 10 000 jobb på Meta – men inte för att tekniken tar över

Sedan 2023 och det breda genomslaget för tjänster baserade på stora språkmodeller har förutsägelserna haglat. Alla kontorsjobb är hotade och vi rusar mot ett historiskt skifte på arbetsmarknaden.

Tre år senare kan vi konstatera att den mest märkbara skillnaden på arbetsmarknaden är att tjänsterna både läser och skriver fler och fler arbetsansökningar. Den arbetslöshet vi ser beror i högre utsträckning på konjunkturen än något omvälvande teknikskifte.

Men nu sprids rykten om att Meta går mot en stor uppsägning som skulle omfatta över 10 000 anställda. Förklaringen stavas AI, men det handlar inte om att tekniken tar över folks jobb.

Investeringar i AI måste finansieras

Istället handlar det stora påstådda varslet om att finansiera Metas astronomiska investeringar i AI, bland annat i form av sjukt dyra rekryteringar och obegripligt stora datacenter. Det kostar helt enkelt så mycket att satsa på tekniken att man behöver varsla massor av personal för att ha råd med detta, rapporterar Reuters.

Det påminner om de massiva uppsägningar som drabbat Amazons personal, som också förklarats med AI, men som bedöms handla om helt andra saker.

I någon mån betyder det ändå att AI tagit jobben. Man måste helt enkelt skära ner på andra delar av verksamheten för att finansiera den teknik som ska bygga bolagets framtid. Men det är viktigt att marknaden inte förvirrar deras nedskärningar med att AI skulle ta över jobb i mängder på Meta redan nu.