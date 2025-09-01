Kan en start-up i Stockholm rå på stora giganter som OpenAI och Anthropic? Lovables grundare tror åtminstone på det själva.
Lovable vill överraska världens techjättar: "Bättre position"
Det svenska AI-bolaget Lovable har snabbt blivit en omtalad aktör inom det växande området ”vibe coding”.
Där kan användare kan bygga appar och webbplatser med hjälp av AI.
Men på andra sidan framgången finns ett tydligt hot: konkurrensen från de globala techjättarna, skriver Techcrunch.
Hög värdering på kort tid
Lovable grundades så sent som 2023 och uppger att man redan passerat 100 miljoner dollar i årliga intäkter, med en värdering på 1,8 miljarder dollar efter sin första större kapitalrunda.
Plattformen lockar över 2,3 miljoner aktiva användare, varav 180 000 är betalande kunder.
Ändå befinner sig bolaget i direkt konkurrens med OpenAI och Anthropic, vars egna verktyg – Codex och Claude Code – riktar sig till samma typ av användare.
Använder flera olika modeller
Skillnaden är att medan de amerikanska jättarna är bundna till sina egna språkmodeller bygger Lovable sin styrka på att kombinera flera olika teknologier.
Plattformen använder bland annat både GPT-5 och Claude, vilket gör det möjligt att erbjuda större flexibilitet och bredd i tjänsterna.
Detta ser grundaren Anton Osika som ett viktigt konkurrensmedel när marknaden för AI-utvecklingsverktyg snabbt blir trängre.
Ny AI-agent lanserades
”Det sätter oss i en bättre position än dem”, säger han till Techcrunch.
Under sommaren utökade Lovable sin plattform med en AI-agent som kan felsöka, läsa filer, generera bilder och söka på nätet.
Därmed flyttar bolaget fram sina positioner i kampen om att bli en helhetslösning för entreprenörer och småföretagare som vill bygga AI-drivna tjänster.
Vill ge en enkel användarupplevelse
Kritiker menar att AI-genererad kod ofta är ”bräcklig” och bäst lämpad för prototyper snarare än färdiga produkter.
Lovable hävdar dock att detta inte skiljer sig från traditionell utveckling, där all kod måste granskas innan publicering.
Genom att fokusera på enkel användarupplevelse, säkerhet och snabbhet hoppas bolaget bygga mer förtroende än sina konkurrenter.
Konkurrenten har börsnoterats
Lovables tillväxt sker i en tid då rivaler stärker sina positioner. OpenAI integrerar liknande tjänster i nya produktpaket och Anthropic expanderar aggressivt i USA, enligt Inc.com.
Samtidigt har bolaget Figma, som också konkurrerar om digitala produktutvecklare, nyligen börsnoterats till en värdering på över 19 miljarder dollar.
