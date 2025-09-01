Lovable vill överraska världens techjättar: "Bättre position"

Använder flera olika modeller

Skillnaden är att medan de amerikanska jättarna är bundna till sina egna språkmodeller bygger Lovable sin styrka på att kombinera flera olika teknologier.

Plattformen använder bland annat både GPT-5 och Claude, vilket gör det möjligt att erbjuda större flexibilitet och bredd i tjänsterna.

Detta ser grundaren Anton Osika som ett viktigt konkurrensmedel när marknaden för AI-utvecklingsverktyg snabbt blir trängre.

Ny AI-agent lanserades

”Det sätter oss i en bättre position än dem”, säger han till Techcrunch.

Under sommaren utökade Lovable sin plattform med en AI-agent som kan felsöka, läsa filer, generera bilder och söka på nätet.

Därmed flyttar bolaget fram sina positioner i kampen om att bli en helhetslösning för entreprenörer och småföretagare som vill bygga AI-drivna tjänster.

Vill ge en enkel användarupplevelse

Kritiker menar att AI-genererad kod ofta är ”bräcklig” och bäst lämpad för prototyper snarare än färdiga produkter.

Lovable hävdar dock att detta inte skiljer sig från traditionell utveckling, där all kod måste granskas innan publicering.

Genom att fokusera på enkel användarupplevelse, säkerhet och snabbhet hoppas bolaget bygga mer förtroende än sina konkurrenter.

Konkurrenten har börsnoterats

Lovables tillväxt sker i en tid då rivaler stärker sina positioner. OpenAI integrerar liknande tjänster i nya produktpaket och Anthropic expanderar aggressivt i USA, enligt Inc.com.

Samtidigt har bolaget Figma, som också konkurrerar om digitala produktutvecklare, nyligen börsnoterats till en värdering på över 19 miljarder dollar.