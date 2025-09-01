Realtid
Realtid.se
IT & tech

Lovable vill överraska världens techjättar: "Bättre position"

lovable
Anton Osika och Fabian Hedin grundade Lovable så sent som 2023. (Foto: Johan Carlberg/SvD/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Kan en start-up i Stockholm rå på stora giganter som OpenAI och Anthropic? Lovables grundare tror åtminstone på det själva.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det svenska AI-bolaget Lovable har snabbt blivit en omtalad aktör inom det växande området ”vibe coding”.

Där kan användare kan bygga appar och webbplatser med hjälp av AI.

Missa inte: Lovable vill locka ungdomar med höga ingångslöner. Realtid

Men på andra sidan framgången finns ett tydligt hot: konkurrensen från de globala techjättarna, skriver Techcrunch.

Hög värdering på kort tid

Lovable grundades så sent som 2023 och uppger att man redan passerat 100 miljoner dollar i årliga intäkter, med en värdering på 1,8 miljarder dollar efter sin första större kapitalrunda.

Plattformen lockar över 2,3 miljoner aktiva användare, varav 180 000 är betalande kunder.

AI-bubblan hotar dina pensionspengar: ”Sparare tar smällen”

AI-hajpen har gjort världens största bolag ännu större – men allt fler varnar för en bubbla.
ANNONS

Ändå befinner sig bolaget i direkt konkurrens med OpenAI och Anthropic, vars egna verktyg – Codex och Claude Code – riktar sig till samma typ av användare.

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Använder flera olika modeller

Skillnaden är att medan de amerikanska jättarna är bundna till sina egna språkmodeller bygger Lovable sin styrka på att kombinera flera olika teknologier.

Plattformen använder bland annat både GPT-5 och Claude, vilket gör det möjligt att erbjuda större flexibilitet och bredd i tjänsterna.

Detta ser grundaren Anton Osika som ett viktigt konkurrensmedel när marknaden för AI-utvecklingsverktyg snabbt blir trängre.

Missa inte: Svenska AI-raketens osäkra siffror ifrågasätts. Realtid

Ny AI-agent lanserades

”Det sätter oss i en bättre position än dem”, säger han till Techcrunch.

ANNONS

Under sommaren utökade Lovable sin plattform med en AI-agent som kan felsöka, läsa filer, generera bilder och söka på nätet.

Därmed flyttar bolaget fram sina positioner i kampen om att bli en helhetslösning för entreprenörer och småföretagare som vill bygga AI-drivna tjänster.

Svenskt AI-bolag i raketfart – nära miljardrunda

”Vi växer med 20 procent per vecka.”

Vill ge en enkel användarupplevelse

Kritiker menar att AI-genererad kod ofta är ”bräcklig” och bäst lämpad för prototyper snarare än färdiga produkter.

Lovable hävdar dock att detta inte skiljer sig från traditionell utveckling, där all kod måste granskas innan publicering.

Genom att fokusera på enkel användarupplevelse, säkerhet och snabbhet hoppas bolaget bygga mer förtroende än sina konkurrenter.

Missa inte: Lovables vd: Universitetsexamen behövs inte längre. Realtid

ANNONS

Konkurrenten har börsnoterats

Lovables tillväxt sker i en tid då rivaler stärker sina positioner. OpenAI integrerar liknande tjänster i nya produktpaket och Anthropic expanderar aggressivt i USA, enligt Inc.com.

Samtidigt har bolaget Figma, som också konkurrerar om digitala produktutvecklare, nyligen börsnoterats till en värdering på över 19 miljarder dollar.

Tidskrift: AI-bolagens värderingar börjar bli galna

Investerare gör vad som helst för att inte missa AI-boomen.
Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIprogrammeringTech
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Ledarskap och beteendeförändring - kostnadsfritt event

Lär dig mer om organizational behaviour management under detta kostnadsfria event. Delta aktivt, få verktyg som fungerar och bli den ledare din organisation behöver.

Anmäl här

Senaste lediga jobben

Group Tax Manager to Arrive
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
Group Chief Risk Officer till Marginalen AB
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/09/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS