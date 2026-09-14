AI-bubblan kan spricka – 5 faktorer som pekar mot krasch

James Reilly, senior marknadsekonom på Capital Economics, upprepar sin prognos om att S&P 500 avslutar året på 8 250 punkter, 7,7 procent över fredagens stängning, för att sedan falla 21 procent till 6 500 punkter vid utgången av 2027.

Sammantaget menar han att data är förenliga med en bubbla i sen fas, där de flesta faktorer han följer ligger på eller nära nivåer som föregått tidigare börstoppar, skriver Fortune.

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Fem indikatorer lyfts fram. Konjunkturjusterad P/E nära dotcom-toppen, förväntad vinsttillväxt på samma nivåer som vid millennieskiftet, hyperskalarnas samlade fria kassaflöde som väntas bli negativt 2027, extrem koncentration av börsvärde i ett fåtal bolag, samt en emissionsvåg av aktier som historiskt signalerat att slutet är månader bort, inte år.

Investerarveteranen Jeremy Grantham liknade i somras AI-yran vid 1700-talets South Sea-bubbla, och pekade på att ju mer uppenbart viktig en teknik är, desto större risk att den drar till sig för mycket kapital. Världens aktiemarknader värderas nu på nivåer som senast sågs kring millennieskiftet, enligt en genomgång i Dagens PS.

Femprocentsnivån blir stresstestet

Reilly kommenterar inte räntorna. Det gör däremot Ruchir Sharma, ordförande för Rockefeller International, i en debattartikel i Financial Times.

Han menar att AI-bubblan kan spricka när den amerikanska tioårsräntan definitivt bryter genom 5 procent, nivån som utgjort taket i intervallet sedan dotcom-eran, och att genombrottet skulle inleda en era av stramare pengar där AI-megaprojekt blir svårare att finansiera. Räntan noterades på 4,97 procent i fredags.

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Effekterna skulle enligt honom slå brett: färre obligationsemissioner från hyperskalarna, tyngre villkor för nyemissioner, och en statsskuld som blir än mer ohållbar när räntan närmar sig den nominella BNP-tillväxten.

Att andra på Wall Street beskriver ränteuppgången som en normalisering efter år av centralbanksstyrd press nedåt bemöter Sharma med att USA:s skuldberoende är väsentligt större i dag, med en skuldbörda över 100 procent av BNP.