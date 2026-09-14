Njut av de sista månaderna av 2026. Så kan budskapet sammanfattas från flera tunga marknadsbedömare som nu menar att den AI-drivna börsuppgången går mot sitt slut och att den amerikanska tioårsräntan blir avtryckaren.
AI-bubblan kan spricka – 5 faktorer som pekar mot krasch
James Reilly, senior marknadsekonom på Capital Economics, upprepar sin prognos om att S&P 500 avslutar året på 8 250 punkter, 7,7 procent över fredagens stängning, för att sedan falla 21 procent till 6 500 punkter vid utgången av 2027.
Sammantaget menar han att data är förenliga med en bubbla i sen fas, där de flesta faktorer han följer ligger på eller nära nivåer som föregått tidigare börstoppar, skriver Fortune.
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Fem indikatorer lyfts fram. Konjunkturjusterad P/E nära dotcom-toppen, förväntad vinsttillväxt på samma nivåer som vid millennieskiftet, hyperskalarnas samlade fria kassaflöde som väntas bli negativt 2027, extrem koncentration av börsvärde i ett fåtal bolag, samt en emissionsvåg av aktier som historiskt signalerat att slutet är månader bort, inte år.
Investerarveteranen Jeremy Grantham liknade i somras AI-yran vid 1700-talets South Sea-bubbla, och pekade på att ju mer uppenbart viktig en teknik är, desto större risk att den drar till sig för mycket kapital. Världens aktiemarknader värderas nu på nivåer som senast sågs kring millennieskiftet, enligt en genomgång i Dagens PS.
Femprocentsnivån blir stresstestet
Reilly kommenterar inte räntorna. Det gör däremot Ruchir Sharma, ordförande för Rockefeller International, i en debattartikel i Financial Times.
Han menar att AI-bubblan kan spricka när den amerikanska tioårsräntan definitivt bryter genom 5 procent, nivån som utgjort taket i intervallet sedan dotcom-eran, och att genombrottet skulle inleda en era av stramare pengar där AI-megaprojekt blir svårare att finansiera. Räntan noterades på 4,97 procent i fredags.
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Effekterna skulle enligt honom slå brett: färre obligationsemissioner från hyperskalarna, tyngre villkor för nyemissioner, och en statsskuld som blir än mer ohållbar när räntan närmar sig den nominella BNP-tillväxten.
Att andra på Wall Street beskriver ränteuppgången som en normalisering efter år av centralbanksstyrd press nedåt bemöter Sharma med att USA:s skuldberoende är väsentligt större i dag, med en skuldbörda över 100 procent av BNP.
Optimisterna börjar vackla
Även de mest uthålliga tjurarna justerar sig. Wall Street-veteranen Ed Yardeni har sänkt sannolikheten för sitt ”Roaring 2020s”-scenario från 80 till 70 procent och höjt oddsen för ett negativt utfall från 20 till 30 procent, med hänvisning till utvecklingen på olje- och obligationsmarknaderna.
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Samtidigt är analytikerkåren långt ifrån enig om vad som faktiskt prissätts. Strategen Dhaval Joshi, tidigare chefsstrateg på BCA Research, har argumenterat för att frågan om AI är en bubbla är fel ställd, marknaden bör i stället ses som en rullande sekvens av bubblor, där kapital snabbt blåser upp en AI-relaterad sektor och lika snabbt roterar vidare till nästa. En sådan marknad kraschar inte på en gång. Den töms i etapper.
För svenska sparare med breda indexfonder spelar distinktionen mindre roll. Koncentrationen i amerikanska index gör exponeringen mot ett fåtal bolag betydligt större än många tror och det gäller oavsett om nedgången kommer som ett ras eller som en serie punkteringar.