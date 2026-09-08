EU och Google har hamnat i strid igen. Nu tvingas Google göra om sin sökfunktion i europeiska länder, och det har inte fallit användarna i smaken.
Google tvingas göra om sökfunktionen i Europa – användare är missnöjda
Google gör omfattande förändringar av sina sökresultat i Europa för att följa EU:s konkurrensregler.
Bolaget varnar samtidigt för att förändringarna kommer att försämra användarupplevelsen och slå mot europeiska företag.
Förändringarna genomförs efter att EU-kommissionen i juli bötfällde Google med 460 miljoner euro för att ha gynnat sina egna tjänster inom bland annat shopping, hotell, transporter och sport i sökresultaten.
Funktioner plockas bort
Google fick därefter 60 dagar på sig att anpassa sin verksamhet. Annars riskerar bolaget löpande sanktionsavgifter på upp till 5 procent av den globala omsättningen, skriver Reuters.
Den nya utformningen innebär bland annat att en specialiserad söktjänst kommer att placeras högst upp bland resultaten. Därefter visas ytterligare två tjänster med mindre detaljer.
För exempelvis hotell, flyg och restauranger kommer även särskilda karuseller att visas längre ned på sidan.
Samtidigt tas flera funktioner bort från dessa presentationer. Bland annat ska realtidspriser inte längre visas, medan rankningen av resultaten fortsatt bestäms av Googles algoritmer.
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Kan få ännu mindre synlighet
Google menar att förändringarna i praktiken gynnar prisjämförelsesajter och andra mellanhänder, exempelvis bokningsplattformar, på bekostnad av lokala och enskilda företag.
Företag som tidigare kunde få direkt trafik från Google genom länkar, telefonnummer och adresser riskerar därmed att få mindre synlighet.
Bolaget uppger att tidigare förändringar som genomförts för att följa EU Digital Markets Act redan har lett till en minskning på omkring 30 procent av den kostnadsfria trafiken till europeiska företags egna bokningssidor.
Google räknar med att de nya reglerna kan förstärka utvecklingen.
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Finns ett missnöje
Google har testat den nya sökfunktionen hos miljontals europeiska användare.
Enligt bolaget har testerna visat på betydande missnöje, bland annat eftersom användare i större utsträckning måste formulera om eller skriva om sina sökningar för att hitta rätt information.
Förändringarna gäller användare inom EU, medan sökresultaten i övriga världen inte påverkas.
EU:s konkurrensåtgärder mot Google har pågått i nästan två decennier. De sammanlagda antitrustböterna mot bolaget inom unionen uppgår nu till omkring 10,4 miljarder euro.
Konflikten har samtidigt fått en tydlig geopolitisk dimension. USA:s president Donald Trump har kritiserat EU:s agerande mot amerikanska teknikbolag och hotat med en amerikansk utredning av unionens konkurrensåtgärder mot Google.
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