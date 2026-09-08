Google tvingas göra om sökfunktionen i Europa – användare är missnöjda

Google gör omfattande förändringar av sina sökresultat i Europa för att följa EU:s konkurrensregler.

Bolaget varnar samtidigt för att förändringarna kommer att försämra användarupplevelsen och slå mot europeiska företag.

Förändringarna genomförs efter att EU-kommissionen i juli bötfällde Google med 460 miljoner euro för att ha gynnat sina egna tjänster inom bland annat shopping, hotell, transporter och sport i sökresultaten.

Funktioner plockas bort

Google fick därefter 60 dagar på sig att anpassa sin verksamhet. Annars riskerar bolaget löpande sanktionsavgifter på upp till 5 procent av den globala omsättningen, skriver Reuters.

Den nya utformningen innebär bland annat att en specialiserad söktjänst kommer att placeras högst upp bland resultaten. Därefter visas ytterligare två tjänster med mindre detaljer.

För exempelvis hotell, flyg och restauranger kommer även särskilda karuseller att visas längre ned på sidan.

Samtidigt tas flera funktioner bort från dessa presentationer. Bland annat ska realtidspriser inte längre visas, medan rankningen av resultaten fortsatt bestäms av Googles algoritmer.

ANNONS

Läs mer: Google förlorar historisk dom: Tvingas betala 72 miljarder kronor. Dagens PS