Meta har börjat stänga av kamerafunktionen på distans hos användare som manipulerat lampan som visar att inspelning pågår. Kvar blir ett par mycket dyra Bluetooth-hörlurar.
Meta släcker kameran på tusentals "pervo-glasögon"
Efter månader av kritik mot hur bolagets AI-glasögon används har Meta gått från varningar till handling.
Bolaget har stängt av foto- och videofunktionen för tusentals användare av sina glasögon efter att ha upptäckt att de manipulerat den lampa som ska visa att kameran är igång.
Missa inte: Musks förarlösa taxi har börjat rulla på vägarna i Texas. Realtid
En ny uppdatering kan avgöra om lysdioden täckts över eller förstörts, efter rapporter om bärare som spelat in okända människor utan samtycke eller trakasserat personer för att få innehåll till sociala medier. Det rapporterar Semafor.
”Katt och råtta”
Alex Himel, chef för Metas wearables-verksamhet, uppger att mindre än en tiondels procent av alla sålda glasögon bedöms ha manipulerats.
Bolaget lämnar inga exakta siffror, men sju miljoner par såldes under 2025, vilket gör att antalet sannolikt hamnar i tusental. De drabbade blir av med kameran, kvar blir ett par dyra Bluetooth-hörlurar.
Läs även: Zuckerbergs fiasko kostade 88 miljarder dollar och tynger hela AI-satsningen. Dagens PS
Himel beskriver det som ett katt-och-råtta-spel och säger att arbetet aldrig blir klart, eftersom det hela tiden dyker upp nya sätt att kringgå skyddsfunktionerna.
Parallellt drar Meta i gång en kampanj i sociala medier och på reklamtavlor för att lära allmänheten känna igen när glasögonen spelar in.
Motståndet växer
Nedstängningen träffar bara dem som fysiskt saboterat lampan, inte de många som filmar öppet men obemärkt.
Instagram, som ägs av Meta, har samtidigt börjat stänga av influerare som filmat sig själva när de närmat sig kvinnor med sexuellt anspelande kommentarer, och plattformschefen Adam Mosseri har lovat att slå ned på trakasserierna. Flera nattklubbar och arbetsplatser har infört totalförbud mot glasögonen.
Missa inte: Miljardregn över europeiska AI-jätten när svenska EQT kliver in. Realtid
Realtid har tidigare rapporterat om hur ägarna själva inte längre vågar bära glasögonen offentligt av rädsla för att uppfattas som ”perversa”, och om nätverket HateAid som polisanmält Meta för att tekniken möjliggör smygfilmning.
I Norden har frågan nått regeringsnivå där Norge överväger ett förbud mot kamerautrustad bärbar teknik.
Tillgänglighet som motargument
Samtidigt positionerar Meta produkten som hjälpmedel. Personer med synnedsättning kan be glasögonen läsa upp en meny, och bolaget skänker 130 000 par till blinda amerikanska veteraner.
Himel säger att Meta är ”mycket intresserat” av att få glasögonen klassade som hjälpmedel av amerikanska hälsomyndigheter, vilket skulle kunna öppna för ersättning via Medicare och Medicaid. Ansiktsigenkänning är ett vanligt önskemål från tillgänglighetsrörelsen, men något bolaget säger sig avstå från just nu.
Funktionshinderaktivisten Keri Gray, tidigare rådgivare åt Metas Reality Labs, ser ökad användning bland blinda men efterlyser reglering.
”Det måste finnas platser och stunder som får förbli okränkbara”, säger hon till Semafor.