Meta släcker kameran på tusentals "pervo-glasögon"

Efter månader av kritik mot hur bolagets AI-glasögon används har Meta gått från varningar till handling.

Bolaget har stängt av foto- och videofunktionen för tusentals användare av sina glasögon efter att ha upptäckt att de manipulerat den lampa som ska visa att kameran är igång.

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En ny uppdatering kan avgöra om lysdioden täckts över eller förstörts, efter rapporter om bärare som spelat in okända människor utan samtycke eller trakasserat personer för att få innehåll till sociala medier. Det rapporterar Semafor.

”Katt och råtta”

Alex Himel, chef för Metas wearables-verksamhet, uppger att mindre än en tiondels procent av alla sålda glasögon bedöms ha manipulerats.

Bolaget lämnar inga exakta siffror, men sju miljoner par såldes under 2025, vilket gör att antalet sannolikt hamnar i tusental. De drabbade blir av med kameran, kvar blir ett par dyra Bluetooth-hörlurar.

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Himel beskriver det som ett katt-och-råtta-spel och säger att arbetet aldrig blir klart, eftersom det hela tiden dyker upp nya sätt att kringgå skyddsfunktionerna.

Parallellt drar Meta i gång en kampanj i sociala medier och på reklamtavlor för att lära allmänheten känna igen när glasögonen spelar in.