Det japansk-ukrainska samarbetet kring drönaren Terra A1 har tagit steget från laboratorium till frontlinjen. Samtidigt institutionaliserar Japan sin militära drönarsatsning i stor skala, drivet av både strategiska lärdomar från pågående krig och ett alarmerande rekryteringsunderskott.
Japanska drönare – nu vid ukrainska fronten
Det japanska drönarteknikföretaget Terra Drone meddelar att deras interceptordrönare Terra A1, framtagen tillsammans med det Charkivbaserade ukrainska företaget Amazing Drones, nu är i aktivt stridsebruk.
Drönaren har enligt Japan Times levererats till en militärenhet med uppdrag att bekämpa ryska obemannade luftfarkoster, och en fasad utökning av driftsättningen planeras beroende på utfallet av fältutvärderingarna.
Fungerar bra enligt uppgift
Chefen för en ukrainsk ”anti-Shahed”-enhet som opererar Terra A1 uppger att drönaren är ”lätt att kontrollera och svarar mycket smidigt även vid skarpa svängar”, och att det digitala dagsljuskamerasystemet ”fångar mål tydligt”.
Terra A1 har en räckvidd på 32 kilometer och en topphastighet på 300 kilometer i timmen, vilket överstiger de rysk-iranska Shahed-drönarna.
Ukrainska interceptorsystem prissätts typiskt på runt 1 000 till 2 000 dollar, en bråkdel av de drygt 4 miljoner dollar som ett enda Patriot Advanced Capability-3-missil kostar, vilket möjliggör storskalig produktion.
Har förargat Ryssland
Terra Drones investering i Amazing Drones tillkännagavs den 31 mars och föranledde en diplomatisk reaktion.
Rysslands utrikesministerium kallade upp Japans ambassadör Akira Muto i Moskva och fördömde affären som ”överdrivet fientlig och skadlig” för landets säkerhetsintressen.
Japan bygger upp drönarkompetens
Parallellt med det konkreta samarbetet med Ukraina genomgår Japan en bredare omstrukturering av sin militära förmåga.
Den 8 april inrättade Japans markstyrkor (GSDF) två nya specialiserade kontor för obemannade system vid högkvarteret i Ichigaya i Tokyo, skriver The Diplomat.
De två kontoren, ett för operativ förmågeutveckling och ett för upphandling och logistik, har totalt 13 anställda.
Trots den blygsamma bemanningen är uppdraget omfattande: att utveckla operativa koncept, driva forskning och utveckling, samt hantera anskaffning av obemannade plattformar i luft, till havs och under ytan.
Försvarsminister Shinjiro Koizumi framhöll vid etableringsceremonin att Japan måste förverkliga ”nya sätt att slåss så snart som möjligt”, och att självförsvarsstyrkorna ska bli ”den organisation i världen som gör störst användning av obemannade tillgångar”, enligt The Diplomat.
Demografin driver på
Satsningen motiveras inte enbart av strategiska hänsyn.
Japans självförsvarsstyrkor brottas med ett allvarligt rekryteringsunderskott, i mars 2025 uppgick bemanningen till 87,7 procent av godkänd styrka för marktrupperna, den lägsta nivån på 25 år, skriver.
Enligt demografiska prognoser väntas den rekryteringsaktiva befolkningen minska med ungefär 30 procent fram till budgetåret 2045.
Inom ramen för Japans femåriga försvarsuppbyggnadsplan planerar Tokyo att avsätta ungefär en biljon yen, motsvarande 60 miljarder kronor, för att anskaffa flera tusen obemannade system till samtliga försvarsgrenar.
Den 22 april skrotade premiärminister Sanae Takaichis regering ett krav som begränsade landets militärexport till fem icke-dödliga kategorier.
En åtgärd som kan bana väg för ett fördjupat försvarssamarbete med Kyiv.