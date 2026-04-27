Japanska drönare – nu vid ukrainska fronten

Det japanska drönarteknikföretaget Terra Drone meddelar att deras interceptordrönare Terra A1, framtagen tillsammans med det Charkivbaserade ukrainska företaget Amazing Drones, nu är i aktivt stridsebruk.

Drönaren har enligt Japan Times levererats till en militärenhet med uppdrag att bekämpa ryska obemannade luftfarkoster, och en fasad utökning av driftsättningen planeras beroende på utfallet av fältutvärderingarna.

Fungerar bra enligt uppgift

Chefen för en ukrainsk ”anti-Shahed”-enhet som opererar Terra A1 uppger att drönaren är ”lätt att kontrollera och svarar mycket smidigt även vid skarpa svängar”, och att det digitala dagsljuskamerasystemet ”fångar mål tydligt”.

Terra A1 har en räckvidd på 32 kilometer och en topphastighet på 300 kilometer i timmen, vilket överstiger de rysk-iranska Shahed-drönarna.

Ukrainska interceptorsystem prissätts typiskt på runt 1 000 till 2 000 dollar, en bråkdel av de drygt 4 miljoner dollar som ett enda Patriot Advanced Capability-3-missil kostar, vilket möjliggör storskalig produktion.