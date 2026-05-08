Klartecken för svensk gruva: Ska bryta "framtidens olja"

Gruvverksamheten lades ned 1988, men med regeringens beslut har bolaget rätt att bryta koppar, zink, bly, guld och silver.

För ett par år sedan sade Bergsstaten nej till ansökan, med motivering att bolaget inte kunnat visa att brytningen skulle bli lönsam. Regeringen gör en annan bedömning, men förenar klartecknet med ett krav på att samråda med berörda samebyar, rapporterar TT.

Peter Hjort, vd på Bluelake Mineral, välkomnar beskedet.

”Att ta tillvara på kritiska mineraler är en central del i hela den gröna omställningen”, säger han till Dagens Nyheter.

Gruvor på båda sidor gränsen

Bluelakes huvudfokus ligger på koppar- och zinkprojekten i svenska Stekenjokk och Levi samt norska Jomafältet. Strategin är att samla anrikning och deponi i Norge, medan svenska fyndigheter fungerar som satelliter, enligt en intervju i Dagens PS.

”Tanken är en central anläggning i Joma. Malm från Stekenjokk och andra satellitprojekt transporteras dit för anrikning”, säger Peter Hjorth. Viktiga tillstånd finns redan på plats för delar av projekten. Nästa steg är miljötillstånd i både Sverige och Norge.

