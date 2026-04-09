Rysk ilska över japansk drönarinvestering

Det Tokyobaserade företaget Terra Drone Corporation meddelade den 31 mars att man gör en strategisk investering i Amazing Drones, ett företag baserat i Charkiv som utvecklar och tillverkar interceptordrönare, enligt Japan Today.

De två företagen ska tillsammans lansera en ny interceptordrönare kallad Terra A1, utformad för att motverka de envägsattackdrönare som Ryssland använt i stor skala i kriget mot Ukraina.

Den gemensamt utvecklade drönaren har en topphastighet på 300 kilometer i timmen, vilket överstiger de 200 kilometer i timmen som de rysk-iranska Shahed-drönarna uppnår.

Fientlig affär enligt Ryssland

Rysslands utrikesministerium fördömde affären som ”överdrivet fientlig och skadlig för vårt lands säkerhetsintressen”, med hänvisning till vad man kallar systematiska ukrainska drönarattacker mot ryskt territorium, skriver The Moscow Times.

Ryssland ska ha sagt till ambassadör Akira Muto att investeringen utgör en ”fientlig handling” som skadar landets nationella säkerhet.

Den japanska ambassaden i Moskva uppgav dock att Muto tillbakavisade det ryska påståendet.