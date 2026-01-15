Hajpade AI-startupen tappar toppchefer till konkurrenten

Det blev en kort sejour för Barret Zoph och Luke Metz på sin nya startup. Istället återvänder de till OpenAI – efter en oklar uppsägning.
Barret Zoph och Luke Metz är två av grundarna till AI-startupen Thinking Machines Lab med ett förflutet på OpenAI.
Nu står det klart att de återvänder till sitt förra bolag enligt uppgifter som offentliggjordes på onsdagen, skriver Wired.
Båda var med och startade Thinking Machines Lab tillsammans med Mira Murati efter att ha lämnat OpenAI i slutet av 2024, men det blev alltså en kort vända.
Bakslag för Thinking Machines
Beskedet innebär ett bakslag för Thinking Machines, som på kort tid etablerat sig som en av de mest uppmärksammade nya aktörerna inom artificiell intelligens.
Samtidigt ses rekryteringarna som en strategisk förstärkning för OpenAI, som nyligen tappat sin vice forskningschef Jerry Tworek.
Bakgrunden till Zophs avhopp är omstridd.
Ska ha blivit avskedad
Enligt uppgifter som cirkulerat i sociala medier ska han ha avskedats från Thinking Machines efter misstankar om oetiskt agerande och delning av konfidentiell information till konkurrenter.
Dessa uppgifter har inte kunnat bekräftas oberoende.
Enligt information som gått ut internt inom OpenAI meddelade Zoph tidigare i veckan att han övervägde att lämna Thinking Machines, varefter han formellt avskedades.
Har tappat fler tidigare
OpenAI har samtidigt gjort klart att bolaget inte delar den bedömning som låg till grund för beslutet hos Thinking Machines.
Zoph kommer nu att rapportera direkt till OpenAI:s chef för applikationer.
Metz samt ytterligare en tidigare medarbetare på Thinking Machines, Sam Schoenholz, kommer istället att arbeta under honom. Exakta roller är ännu inte helt fastställda.
Även för Thinking Machines innebär utvecklingen ytterligare förluster i ledningen.
Lämnade för Meta
Redan i november lämnade medgrundaren Andrew Tulloch för ett nytt uppdrag på Meta.
I samband med Zophs avhopp har bolaget utsett Soumith Chintala till ny teknisk chef.
Thinking Machines Lab har lockat betydande investerarintresse och värderades senast till omkring 12 miljarder dollar.
Vill ta in mer kapital
Bolaget har nyligen fört samtal om en ny kapitalrunda som skulle kunna höja värderingen kraftigt.
Företagets huvudsakliga produkt är Tinker, en plattform som gör det möjligt för utvecklare att anpassa AI-modeller till egna datamängder.
Utvecklingen understryker den hårda konkurrensen om senior kompetens inom AI-sektorn, där relationerna mellan etablerade bolag och nya uppstickare fortsätter att vara tätt sammanflätade.
