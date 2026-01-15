Hajpade AI-startupen tappar toppchefer till konkurrenten

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Barret Zoph och Luke Metz är två av grundarna till AI-startupen Thinking Machines Lab med ett förflutet på OpenAI.

Nu står det klart att de återvänder till sitt förra bolag enligt uppgifter som offentliggjordes på onsdagen, skriver Wired.

Båda var med och startade Thinking Machines Lab tillsammans med Mira Murati efter att ha lämnat OpenAI i slutet av 2024, men det blev alltså en kort vända.

Bakslag för Thinking Machines

Beskedet innebär ett bakslag för Thinking Machines, som på kort tid etablerat sig som en av de mest uppmärksammade nya aktörerna inom artificiell intelligens.

Samtidigt ses rekryteringarna som en strategisk förstärkning för OpenAI, som nyligen tappat sin vice forskningschef Jerry Tworek.

Bakgrunden till Zophs avhopp är omstridd.