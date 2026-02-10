Hon leder en av Sveriges största AI-satsningar: "Kommer att gå fel"

När företag och myndigheter är snabba med att införa AI riskerar de att missa de mest grundläggande frågorna:

Varför tekniken behövs, vilka konsekvenser den får och vem som bär ansvaret när något går fel. Det säger Virginia Dignum, professor i ansvarsfull AI vid Umeå universitet och en av Europas mest inflytelserika röster inom AI‑etik.

Hon ser en utveckling där både företag och offentliga aktörer springer före och tänker efteråt.

”AI-first är en farlig motivation”

Dignum beskriver två krafter som driver på ogenomtänkta beslut. Den första är vad hon kallar AI-first: en reflexmässig vilja att använda AI bara för att andra gör det.

”Många övertygar sig själva om att om de inte använder AI så gör de något fel. Det är en farlig motivation. Då blir tekniken ett mål i sig, i stället för ett verktyg för att lösa ett verkligt problem”, säger hon.

Många drivs av en vilja att bara använda för att de går att göra det. (Foto: AP Photo/Michael Dwyer)

Dignum menar att det är värt att ta ett steg tillbaka och fråga sig: Varför behöver vi AI? Vad vinner vi? Vad riskerar vi att förlora?

Det är en mer grundad och konsekvensmedveten process, säger hon.