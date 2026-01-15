"Blaskig vinter” nästa anhalt för AI

Investeringarna i generativ AI och stora språkmodeller (LLM) fortsätter att rusa. Men för den som har koll på historien känns mönstret obehagligt bekant.

Begreppet ”AI-vinter”, nyligen omskrivet i Dagens PS, myntades första gången 1984 under ett möte för AAAI. Redan då varnade tunga forskare som Roger Schank och Marvin Minsky för att entusiasmen hade spårat ur och att en smärtsam korrigering var oundviklig.

De beskrev en kedjereaktion: när de högt ställda förväntningarna inte infrias följer pessimism i pressen, vilket leder till drakoniska nedskärningar i finansieringen, enligt Wikipedia.

Mannen som gav AI namnet, John McCarthy, hade en pragmatisk syn på sitt eget skapelses rykte. Han konstaterade att ”vi kallar det bara AI fram till det fungerar”, och menade att så fort en teknik blir en del av vardagen slutar vi kalla den för AI.

Kraven på affärsnytta hårdnar

Idag ser vi återigen tecken på att marknaden börjar svalna. Den svenske AI-forskaren Pontus Wärnestål, verksam vid Högskolan i Halmstad, ser tydliga paralleller mellan dagens situation och de historiska krascherna. Han menar att vi redan ser en förskjutning i hur företag ser på tekniken.

Pontus Wärnestål är mycket skeptisk till Sam Altmans optimism och den nya teknikens nytta för mänskligheten.

”När entusiasmen ersätts av en lite hårdare ’OK, men visa mig resultat’ brukar många projekt strypas – precis som efter expertsystem-boomen på 1980-talet när systemen visade sig dyra och svårunderhållna”, säger Pontus Wärnestål.

Han pekar också på att branschen står inför en omfattande konsolidering där de mindre aktörerna riskerar att raderas ut. Det har hänt förr; inför tidigare vintrar, som vid LISP-maskinernas kollaps 1987, försvann hela leverantörskluster när marknaden standardiserade och bara några få plattformar överlevde.

”Det kanske kommer hända med LLM-tjänsterna nu”, konstaterar Wärnestål.